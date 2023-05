Fantiš po důležité výhře v Pardubicích: Byli jsme mrtví, teď dýcháme

Byl jste překvapený, když brankář stáhl ruce a pustil centrovaný míč?

„Měl jsem takový instinkt, že to může skončit za ním. Z mého pohledu se míč celkem snesl z výšky. Nevím, jestli věděl, že jsem za ním, ale já jsem to čekal. Úhel to pak byl hodně malý, soustředil jsem se, abych to trefil. Spadlo to do brány a na nás se jednou usmálo štěstí.“

Nebyla to ale příliš lehká pozice, že?

„Člověk to udělá instinktivně. Trénuju to, fotbal hraju hodně dlouho. Nejvíc gólů v lize jsem dal hlavou.“

Jsou to pro vás zlaté body? Pardubice byly herně lepší.

„Objektivně jsme přežili dost situací, brankář Dostál nás často podržel, oni nastřelili tyčku. Emoce to byly fakt těžké, ale i za kluky jsem rád. Na druhou stranu jsme ve druhé půli začali být nebezpečnější, věřil jsem, že jsme schopni dát gól. Nakonec se to povedlo.“

Jste zpět ve hře o záchranu. Co vy na to?

„Byli jsme mrtví a teď trochu dýcháme. Ale nic není dokonáno, což dobře víme. Musíme se maximálně připravit na Ostravu. Doufám, že přijdou fanoušci a pomůže nám jejich energie. Může se stát, že se bude definitivně rozhodovat v posledním kole v Brně. Nic není ztracené.“