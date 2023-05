Sparta: pro titul jen s torzem, chybí střelci. Kouč skládá nový trojzubec

Před rokem na Slovácku ztratila sen o triumfu v domácím poháru. Už v úterý může Sparta na stejném místě slavit vytoužený titul. První po dlouhých devíti letech. Potřebovat v Uherském Hradišti tři body, měli by Letenští celou řadu důvodů k nervozitě. Stačí jim ovšem pouze bod. A to je úleva s ohledem na to, v jakém stavu se v závěru sezony kádr Briana Priskeho nachází. V troskách je totiž kompletně celá ofenzivní vozba…

Jak už bývá zvykem, vyrazili sparťané na Moravu už v pondělí, tedy v dostatečném předstihu. Hned 33 ligových branek, tedy přes 43 procent veškeré produkce, ovšem zůstane zaparkovaných v Praze. „Rudým“ se totiž s koncem ročníku naprosto rozpadla napříč jarem tolik obávaná ofenzivní linie.

Tomáš Čvančara má kvůli trhlině ve svalu po sezoně, Jan Kuchta během sobotní výhry nad Bohemians viděl čtvrtou žlutou kartu, musí proto nuceně stát. A Lukáš Haraslín? S manželkou se dočkali druhého přírůstku do rodiny, nad jeho účastí se tak vznáší otazník.

„Šulo je zdravotně v pořádku. Narození dítěte čekají každým dnem. Takže uvidíme, jestli bude na Slovácko k dispozici,“ prohodil trenér Brian Priske po sobotním utkání.

V tu chvíli už dánský kouč věděl, že je se svým týmem znovu o krok blíž vytoužené metě. Vydřený triumf 2:1 dostal lídra tabulky do komfortní situace. Ale je tu i bé. Ony absence. A ta Kuchtova patří do kategorie vyloženě stupidních.

Elitní útočník viděl čtvrtou žlutou kartu za řeči. Ty navíc následovaly po naprosto zjevném faulu spoluhráče Adama Karabce. Tedy naprostá zbytečnost…

„Myslím, že to od rozhodčího bylo docela tvrdé. Hned jak Honza k němu dobíhal, už ji viděl. Když určil takovou hranici žlutých karet za diskuze, tak jich v zápase mohlo být mnohem víc. Ale Honza tu energii musí zvládat. Brát mu ji ovšem nebudu, protože nám fantasticky pomáhal. I v defenzivě, vracel se hluboko do pole, takže ho musím jen vyzdvihnout,“ zdůraznil Priske.

Realita je ovšem taková, že i s Kuchtou (a bez Haraslína a Čvančary) to Spartě v ofenzivě drhlo. Proti Bohemians se vlastně zmohla pouze na situace, ze kterých padly obě branky. Plus Karabcova rána v prvním poločase. Jinak nic.

„Nějakou roli to určitě hraje. Když Čvanči nehrál, mluvili jsme o tom. Automatismy mezi hráči nahoře jsou, a když z toho někdo vypadne, u nás nakonec dva hráči, které jsem měl vedle sebe, je to znát. S některými hráči nehraju tak často, vazby tam ještě nejsou, ale děláme, co můžeme. Jsem na to nahoře v uvozovkách někdy sám,“ připustil Kuchta.

V úterý ale nebude ani on. Priske musí skládat zbrusu nový trojzubec. Jakou by mohl mít podobu? Martin Minčev uprostřed, na krajích další mladíci Karabec a Kryštof Daněk. To je v tuhle chvíli asi nejpravděpodobnější scénář. Zmíněných 33 branek tak nahradí trio, které má v souhrnu na kontě devět tref.

„Celou sezonu říkám, že tu máme široký a kvalitní kádr. Když nám někdo vypadne, umíme si poradit. Prostor dostanou další kluci, kteří čekají na šanci,“ zopakoval několikrát Priske.

Teď nastává ten čas. Personální zásah ale bude muset přijít i ve středu pole, pro čtyři žluté totiž bude stát i důležitý záložník Kaan Kairinen. Tady mají ale Letenští solidní výběr. Lukáš Sadílek, Qazim Laci, univerzální kapitán Ladislav Krejčí.

„Musíme zůstat naprosto soustředění. Sice se nám povedlo udělat k titulu velký krok, ale nezapomínáme, že nás čekají ještě dva zápasy. Musíme pokračovat až do úplného konce,“ zdůraznil Laci.

Karty jsou rozdané jednoduše. Pokud Sparta v Uherském Hradišti vyválčí alespoň bod, už ji souběžně hraný zápas Slavie nemusí vůbec zajímat. Královský trůn bude její.

Ten bod ale stále potřebuje. A na cestě k němu bude bez svých největších jarních opor.