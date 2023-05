Velký návrat do Sparty, Lavička v nové roli. Dlouholetý šéf Hřebík končí

Ze Sparty odešel před osmi lety, o rok dřív se Spartou získal poslední mistrovský titul a k němu ještě triumf v poháru. Od prvního června se pak Vítězslav Lavička k Letenským vrací. Tentokrát ne v pozici trenéra, ale coby šéf rozvoje mládežnické akademie.

„Je to příjemný pocit, vrátit se po letech zase domů. Vracím se do klubu, ve kterém jsem toho jako hráč i trenér prožil opravdu hodně. Těším se na svoji novou roli, na spolupráci se všemi lidmi v naší akademii, v celém klubu i s našimi fanoušky,“ sdělil Lavička pro klubový web.

Od odchodu ze Sparty vedl i reprezentační jednadvacítku, působil v Polsku i v Kuvajtu. Pokaždé jako trenér.

„Vítězslav Lavička je osobnost s bohatými trenérskými zkušenostmi, které může na Strahově předávat dalším generacím trenérů a hráčů. Klíčovou úlohou člověka, který stojí v čele akademie, je edukovat a rozvíjet trenéry a všechny další, kteří se na chodu Strahova podílejí. Jsme přesvědčeni, že je pro tuto pozici správnou volbou,“ řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty.

Příchod Lavičky na Strahov znamená jediné. Ve Spartě končí po jedenácti letech u mládeže Jaroslav Hřebík, který v minulosti několikrát trénoval také A tým.

„V první řadě musím panu Hřebíkovi poděkovat za dlouholetou práci na Strahově. Podílel se na tom, že klub za dlouhou dobu jeho působení vychoval vynikající hráče, kteří se dostali nejen do našeho A týmu, ale také do zahraničí a do reprezentace. Strahov je součástí DNA Sparty, je to klíčová součást našeho klubu," dodal generální ředitel klubu František Čupr.