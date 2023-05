Krejčí: Splněný životní sen, jedna velká kapitola. Slavit budu dlouho

Dokážete popsat, co se ve vás v posledních chvílích odehrávalo?

„Upřímně, poslední dva tři měsíce to jsou pořád stejný emoce. Cítil jsem, že jsme to udrželi od začátku do konce. Euforie je veliká, ale taky velké vyčerpání po fyzické a přiznáme, že i po psychické stránce. Byl to těžký boj, někteří jsme hráli takhle o titul poprvé. Velký klobouk přede všema, že to vydrželi a věřili, i když to herně pak nevypadalo dobře, byl úpadek, ale vyhráli jsme titul. Byli jsme nejlepší v celé sezoně, ať si říká každý, co chce. Změnili jsme rozestavení, dominovali a pak se nám všichni přizpůsobovali. Dřeli jsme, je to euforie a jsem na všechny hrdý.“

Můžete říct hlavní důvod, proč máte titul?

„Oddanost. Týmovost. Úplně to nedokážu dát do jednoho slova. Na hřišti, ale hlavně mimo něj jsme udělali moc práce, která nebyla vidět a nebude se o ní mluvit. Je to neuvěřitelný, co jsme tady vybudovali.“

Co pro vás znamená, že jste dovedl tým k titulu jako kapitán?

„Splněný životní sen, jedna velká kapitola, které jsem chtěl v kariéře dosáhnout. Je super být součástí toho skvělého mančaftu, ještě jako kapitán.“

První vteřiny titulu! Fanoušci Sparty vtrhli na hřiště, Krejčí se nemohl vymanit z davu Video se připravuje ...

Navíc pro Spartu jde o 37. titul, což je i vaše číslo…

„To byl jen krásný motiv, za kterým jsme všichni šli. Já si to trochu vryl do sebe a věřím, že i to, že jsem to měl neustále na očích… Ale ne, to už se otevírám zbytečně moc. Prostě je to skvělý.“

Byli jste úspěšní ve venkovních zápasech, zlomilo se to tímhle?

„Určitě taky, ale troufnu si říct, že spíš k tomu konci zimní části, kdy jsme po prohraném derby (se Slavií 0:4) zvládli zápas v Plzni. Nastavil se nový herní styl, na kterém jsme pracovali, zvládl to realizační tým i hráči. Bylo víc momentů, kdy se to lámalo. Ale kdybych řekl jeden, tak nevím… Asi teď neřeknu žádnej.“

Sezona Sparty trochu kopírovala tu vaši, na podzim jste byl zraněný, a když jste se vrátil, šly nahoru i výkony týmu. Jde titul hodně za vámi?

„Já jsem do všeho na hřišti i mimo něj dal totální maximum. Jestli to pomohlo, jsem rád, ale nebyla to hlavní věc. Po té Slavii ten výsledkový a herní vzruch, kdy jsme to nakopli, byl beze mě. A ne jen já, ale i starší kluci, kteří mají na starosti chod kabiny, udělali společně strašně moc věcí k tomu, abychom potom, kdy jsme soupeře neválcovali, to zvládli na morál. Jsem přesvědčený, že jak v české lize nestojíte při sobě a neopřete se navzájem, tak neuspějete. Tohle hrálo hodně, na to jsem hrdý nejvíc.“

Jak jste si užil oslavy bezprostředně po utkání a jak se těšíte na Letnou, kde vás jistě přivítají fanoušci?

„Upřímně jsem byl takovej, že jsem jen koukal kolem sebe, spadlo to ze mě. Myslel jsem, že budu ve větší euforii, ale těším se na další oslavy a budu slavit dlouho.“