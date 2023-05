Už není co tajit, Chytil zamával Sigmě. Ta by chtěla exsparťana, ale...

23. květen 2023: den, kdy víceméně všechny strany (Mojmír Chytil, Václav Jílek, Jindřich Trpišovský) poprvé potvrdily tři měsíce podepsaný transfer reprezentačního útočníka z Olomouce do Slavie . Oficiální oznámení přestupu od obou klubů přijde již brzy, nicméně úterní utkání na Hané (2:3) bylo pro posilu sešívaných rozlučkou s Androvým stadionem, kde působila třináct let. „Moc hezké loučení. Přišlo hodně kamarádů i rodina. Užil jsem si to,“ usmíval se Chytil. Nahradit by ho podle informací iSport.cz mohl Lukáš Juliš, jehož Sigma lanaří k návratu z Ibizy.

Zvláštní pocit. Mojmír Chytil byl spolu s Pavlem Zifčákem nejlepším hráčem Sigmy v duelu proti klubu, kde se bude za pár týdnů hlásit coby nová útočná posila. Nejlepší moment? Když ve 48. minutě zalepil dlouhý míč, obešel dva protihráče a slabší levačkou narýsoval kolmici, kterou do tutovky vyslal Ondřeje Zmrzlého. Ne, Chytil budoucí spoluhráče opravdu nešetřil.

„Mám ho rád, ale myslím, že jsme mu to spíš darovali výkonem stoperské trojice, který nebyl vůbec dobrý. Hrál naplno, hrál dobře, nechci snižovat jeho výkon, ale hodně jsme mu pomohli my,“ popisoval kouč Slavie Jindřich Trpišovský svou nespokojenost s Tomášem Holešem, Aihamem Ousouem a Igohem Ogbuem.

Pak ale stratég, jenž si Chytila vybral právě i na základě výkonů ve vzájemných zápasech (na podzim při výhře Olomouce 2:0 vyloženě exceloval), chválil. „Ukazoval, v čem je dobrý, v čem si myslíme, že by nám mohl pomoct, a proč jsme si ho vybrali. To je práce tělem, krytí míče, souboje, které ustál. Překvapil mě ve druhé půli přihrávkou levačkou za obranu. Ukázal své přednosti a to, proč s ním počítáme.“

Tady už fakt nemá smysl blafovat, čtvrt roku hotová záležitost je veřejné tajemství, čeká se jen na oficiální oznámení. I trenér Sigmy Václav Jílek, který vždy o Chytilovi a Slavii mluvil v podmiňovacím způsobu, aby se neprořekl, v úterý večer odpovídal na rovinu.

Olomouc – Slavia: Pavel Zifčák rychle navýšil vedení Sigmy na 2:0 Video se připravuje ...

„Dostává šanci ochutnat ligový fotbal na vyšším levelu s možností další konfrontace v Evropě. Pro fotbalový růst je to krásná příležitost. Věřím a přeju mu moc, aby se prosadil. Má šanci zůstat v užším kádru, ale myslím, že to bude podobné jako s Vencou Jurečkou. Bude potřebovat čas, aby zapadl do týmu, vstřebal nároky trenérů a byl připraven na možná nejfyzičtější herní způsob, který v lize je. S tím je spojená práce na vlastní fyzické dispozici,“ vysvětloval.

Pro Jílka jde o třetí odchod opory během jediného roku do české top trojky. Záložník Kryštof Daněk loni zamířil do Sparty, obránce Václav Jemelka do Plzně. Teď je na řadě útočník. „Čeká ho velká práce, velký skok. Kvalita tréninku roste s kvalitou okolí. Je to chytrý a týmový hráč s charakterem, což dneska Slavia určitě hledá. Z mého pohledu se prosadí, ale bude to chtít nějaký čas. Odchází obrovský srdcař, strašně fajn kluk, se kterým se hrozně dobře pracovalo. Vnímal nás.“

Když Chytil po necelé hodině střídal, tleskal tribunám, po konci duelu znovu. Na Andrův stadion již bude jezdit jako soupeř. V kabině měl i krátký proslov, už není co tajit. Je otázkou, jestli vůbec pocestuje v sobotu do Ďolíčku, nebo zda již Hanáci otestují alternativu třeba z béčka. Na tiskovce pak rodák ze Skalky olomoucké angažmá shrnul a bilancoval.

„Když jsem přišel z Prostějova, byl to postup v kariéře. Tam jsme trénovali na vysoké trávě, převlíkali se v autě, protože zázemí a mužský fotbal ještě tehdy vůbec nebyl. Se Sigmou jsme pak vyhráli titul v devatenáctce i v juniorce, s ročníkem 1999 jsme si to užívali. Milníkem byl pro mě první start na Baníku, pak první start v základu s Libercem, první ligový a vítězný gól Spartě, první pozvánka do reprezentace... I když jsem byl na hostování v Pardubicích, furt jsem byl Olomoučák,“ vyprávěl vytáhlý sympaťák.

Teď ho bude čekat pořádně tvrdý boj o flek s Václavem Jurečkou (za poslední dvě sezony v lize nastřílel 33 gólů), možná Mickem Van Burenem a Stanislavem Teclem, třeba i s nějakým novým Afričanem, na které se v Edenu koukají...

„Konkurence je v každém klubu, zvlášť větším nebo evropském. Bude to jen na mě, jak se s tím poperu,“ prohodil dvanáctigólový Chytil, který se v Praze bude muset obejít bez oblíbeného parťáka a kamaráda Jiřího Slámy. „Slámič bude trávit volný čas se psem, kterého si koupil. Dal mu jméno Lewandowski,“ rozesmál se „Mojma“.

Sešívaní za něj zaplatili částku kolem 14 milionů korun, což je o dost méně, než nabízeli původně za zimní transfer. „Hledáme náhradu do útoku,“ přiznal Jílek.

Podle informací iSport.cz by tou ideální z olomouckého pohledu byl osmadvacetiletý Lukáš Juliš, který za Hanáky na jaře 2020 během půlročního hostování pod vedením Radoslava Látala nastřílel 10 soutěžních branek.

Pak se vrátil do Sparty a letos v lednu přestoupil do španělské Ibizy. Ta nicméně míří za sestupem do třetí ligy a Juliš se zřejmě bude stěhovat. Prioritou je setrvání v zahraničí, hodně bude záležet i na financích. Sigma je připravena nabídnout forvardovi, jenž v La Lize 2 jednou skóroval, nadstandardní podmínky, v současnosti je pro ni variantou číslo jedna.

Poslední zápas sezony čeká Juliše v sobotu v Málaze, pak se vrátí domů do Česka a bude řešit co dál...