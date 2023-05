Hapal po prohře: Byli jsme lepší, vyhrál šťastnější. Hrubý to zvládl

A s utkáním, kouči?

„Musím říct, že celý zápas jsme určitě byli silnější na míči, kvalitnější v kombinaci, měli jsme velkou převahu. Bohužel jsme si šancí tentokrát moc nevytvořili, jednu velkou v podobě penalty jsme zahodili. Pak jsme neuhlídali jeden centr, ale dokázali zareagovat vyrovnáním. Přišla fáze, kdy jsme nevyřešili pár brejkových situací, kde jsme mohli zápas zlomit na naši stranu. Nakonec nás Zlín potrestal ze standardky. Vyhrálo šťastnější mužstvo. Já jsem s mužstvem spokojený, s některými výkony víc, s některými míň. Byli jsme lepší, i když jsme nevyhráli.“

Zlín vás však přestřílel jak ranami na branku, tak mimo, kopal více rohů. Statistiky hrají pro něj. Nebyla to spíš tedy převaha domácích?

„To jsem před chvílí řekl: mluvil jsem o herní převaze, ale o nevypracování příležitostí. Bohužel toho bylo směrem dopředu málo. Měli jsme některé situace dohrát a vyřešit lépe.“

Čím to bylo? Přehrávali jste je, nebo byli nedůslední?

„Zlín určitě dobře bránil, ale možná kdybychom proměnili pokutový kop, bylo by to zase o něčem jiném... Teď nevím, jak všechny střely nebo situace vypadaly, vybavuji si ještě zlínskou tyč ze standardky. Měli hodně zakončení hlavou po centrech ze stran, což je brané jako střela, takže ano. My tentokrát nebyli tak kvalitní.“

Almásiho jste střídal kvůli neproměněné penaltě?

„Ne, byli jsme s ním i Tijanim domluvení, že si každý rozdělí poločas. Nebyl střídán ani za výkon, ani za neproměněnou penaltu.“

Každopádně nečekal byste od obou hroťáků větší přínos, kvalitu?

„U Almásiho bych ani neřekl, ten to zvládl. Ale Tijani nám tentokrát neodvedl to, co jsme očekávali. Měl jednu nebo dvě situace, které mohl řešit prostrčením, a my bychom šli sami na bránu. To je možná škoda. Nedostal se do koncovky. Pracoval, bojoval, ale nebyl to ten jeho výkon.“

Jak hodnotíte debut brankáře Martina Hrubého?

„Fajn. Byl spolehlivý, neudělal žádnou chybu. Možná mohl při jednom centru vylézt ven, což jsme si hodnotili hned na lavičce, ale jinak byl spolehlivý. Hrál i dobře nohou, při zakládání útoků neudělal žádnou chybu. V pořádku.“

A výkon uzdraveného Jaroslava Svozila, který nastoupil v základu po více než roce?

„Byl s hráčem u inkriminované situace, kdy jsme dostali první gól. Je to však těžké, když se útočící hráč dostane do dobrého timingu. Tam asi hlavu prohrál, ale jinak to zvládl. I v kombinaci a rozehrávce. Je pravda, že Zlín nás nahoře moc nepresoval, Balaje se Slončíkem jsme vzadu přehrávali, ale chyběla nám spíš kvalita ve středu hřiště. A vpředu si vypracovat něco ze stran. Zlín však dobře bránil, bylo to těžké.“

I proto, že chyběla Plavšičova invence. Bude to chtít přijít na nějakou změnu v systému?

„On je samozřejmě rozdílový, budeme se to snažit vyřešit. Ale po dlouhé době nastoupil od začátku Peťa Jaroň, zvládl to běžecky, ale možná mu chybělo to Plavšičovo jeden na jednoho. Zbavit se hráče a dostat tam kvalitní centr. Měli jsme v sestavě dost změn, proto nejsem z výsledku ani tak zklamaný tentokrát. Spíš z toho, že jsme si vypracovali málo šancí. I tak mám ale pocit, že jsme tady mohli vydolovat minimálně remízu.“