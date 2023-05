„Neviditelný“ Hrubý: Tlačí nás dolů, ale to nás může nakopnout. Máme sílu

Antonín Fantiš dal hlavou vítězný gól v Pardubicích, teď podobně skóroval proti Ostravě na 1:1. Sám říkal, že dal víc branek hlavičkou než nohama. Paradox, ne? Není žádný habán.

„Není tak vysoký, ale má neskutečný výskok a timing na balon. Po zápase jsem mu říkal, že je radost na něj centrovat. Musí se tam dostávat víc. Fakt se špatně brání. Tonda je nebezpečný hlavičkář. Musíme toho víc využívat.“

Věděli jste, že jste po většinu utkání s Baníkem v roli přímého sestupujícího? Zbrojovka v Teplicích dlouho vedla a vy jste dali vítězný gól až v závěru.

„My už jsme tam hodně dlouho, takže jsme to ani v poločase neřešili. Nikdo se nezajímal o ostatní zápasy. Myslím, že je to správně. Zbytečně bychom si to dávali do hlavy. Věděli jsme, že to musíme zvládnout za tři body. Ve druhém poločase jsme chtěli dávat víc balonů do vápna a dali jsme dva góly hlavou. Super. Takhle hladoví musíme být furt. Tyhle zápasy se nejvíc rozhodují v posledních minutách. Jsem rád, že konečně to padlo na druhou stranu a štěstí se konečně přiklonilo k nám. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Jak se vám zamlouvala (ne)činnost VAR?

„Na tu situaci před penaltou jsem měl zrovna dobrý výhled a viděl jsem, jak Ceďa (Martin Cedidla) zatáhl Almásiho za dres. Říkal jsem si, že jestli se na to podívají na videu, najdou si to tam vždycky. I já jsem během hry viděl, že měl napnutý dres. Ale pak tam byly dvě další situace. Před gólem Baníku mi Tijani přišlápl kolíky plnou vahou nohu. Vím, že to neudělal schválně. Myslím, že nehraje roli, jestli má balon on, nebo já. Kdyby se na to taky podívali, uvidí tam faul. A co se týká možné penalty pro nás, Sim (Dominik Simerský) říkal, že hrál první balon a až pak ho dohráli. Ale moc se k tomu nechci vyjadřovat. Přijde mi, že nás trošku tlačí dolů. Jsem rád, že jsme si to uhráli sami a nepotřebovali k tomu žádné jiné věci. O to víc nás to může nakopnout.“

Anketa Kdo sestoupí přímo z posledního místa do druhé ligy? Zlín Brno

Z posledních šesti zápasů jste pětkrát bodovali a prohráli jen v Teplicích, kde vás významně poškodili rozhodčí. Je to pro vás nejlepší období v sezoně?

„Mívali jsme kolísavé výkony. Dva zápasy dobré, pak dva špatné. Herně v Teplicích a ani první poločas v Pardubicích nebyly herně optimální, ale teď už to není na krásu. Jde o to urvat body a to se nám docela daří. Ukázali jsme sílu v pravý moment. Máme ji, jen tomu musíme všichni věřit. Pak se i štěstí někdy otočí k nám.“

Pro účast v baráži vám stačí nedělní remíza v Brně. Dobrá pozice?

„Určitě tam nepojedeme s tím, že chceme ubránit remízu. To by asi byla cesta do pekel. Když to tam odjezdíme celý zápas jako s Baníkem, vůbec nemám strach.“

Když máte na sobě žlutý dres, vaše osmička na zádech není skoro vidět. Jak to?

„Za minulý měsíc jsem vyhrál krále asistencí. Mění se barva čísla na žlutou a na tom žlutém dresu to vypadá trošku divně. To je pravda. (úsměv) V Teplicích to vidět bylo, protože tam jsme hráli v bílých dresech, s černými čísly. Já jediný jsem měl žluté.“