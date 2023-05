Kováč: Zlín mě rozsekal. Je mi líto, co jsem řekl. Nitu strašně respektuju

Přesto, ulevilo se vám?

„Jsme samozřejmě hrozně moc šťastní, že jsme ten první krok zvládli. Přáli jsme si dostat se do baráže, byl to náš největší cíl. Jsem na kluky hrdý.“

Co proti Jablonci rozhodlo?

„Dobře jsme do toho vstoupili, dali jsme první gól, pak jsme měli malinko náš klasický výpadek. Ale potom přišel druhý gól, což bylo strašně důležité. Jsem na kluky hrdý, jak to odpracovali. Sedm jich hraje poprvé ligu, jak jsem si spočítal. Nebylo důležité, aby to vypadalo skvěle fotbalově. Když jsme se podívali o poločase na čísla, tak někteří měli 200 metrů ve sprintu, šest a půl kilometru naběháno. To bylo úplně brutální.“

V jakém stavu šel tým do utkání? V neděli jste ztratili body se Zlínem, mohli jste být postupu do baráže mnohem blíž.

„Bylo to strašně náročné, protože jsme to měli dobře rozjeté. Hráli jsme dobře, ale nakonec jsme to ztratili, takže to bylo na psychiku hodně náročné. Druhý den jsme měli ráno trénink, a když jsem po něm přijel domů, tak musím říct, že jsem byl emočně úplně rozsekaný.“

Navíc se řešil váš výrok o Florinu Nitovi, že? Pronesl jste, že by neměl udělat takovou chybu, když je královsky placen.

„Nechci se k tomu moc vracet, ale ode mě to teda nebylo úplně povedené. Vlastně si vůbec nepamatuju, že jsme se bavili o penězích, protože to nikdy neřeším. Je mi jedno, kolik kdo bere. Prostě jsem si to neuvědomil, byl jsem tak rozsekanej… Byla to chyba.“

Poučení?

„Musí to tak být. Stalo se, ale nesmí se to stávat. Florina strašně respektuju, moc dobře vím, jak nám pomáhá. Byla to chyba, která se stala nekoncentrovaností, byl jsem všeho plný, protože jsem věděl, že se dostáváme pod obrovský tlak. Jsem si toho vědom a věřím, že na tom zapracuju. Nemůžu přijít deset minut po zápase v takhle silných emocích. Mrzí mě, co jsem řekl. Tlak je obrovský, ale to mě neomlouvá.“

Berete kritiku, která se na vás snesla?

„Byla velká, dostal jsem kouř, asi byl zaslouženej. Četl jsem jen rozhovor s panem Levým ve Sportu, který řekl, že to byla chyba, ale že už bych to teď řešil jinak. Pod to se jednoznačně podepíšu. Prostě zklamání bylo velké, ale – jak říkám – to mě neomlouvá.“

Na druhou stranu Nita opravdu šíleně proti Zlínu chyboval. Nenapadlo vás, že by šel do brány s Jabloncem někdo jiný? Asi ne, co?

„V žádném případě. I když jsme viděli ve druhém poločase po Florinově zranění, že Jakub Markovič to zvládl výborně. I pro něj to bylo neskutečně těžké, ale on celou dobu dobře pracoval, na tu šanci byl připravený. Přesto víme, jak nám celý ten projekt s Florinem pomáhá.“

S Jabloncem však musel střídat. Bude to problém?

„Půjde na vyšetření, věřím, že bude v pořádku, bylo to i trochu preventivní.“

Navíc šel ze hřiště také tahoun Michal Hlavatý.

„Přišel ve 30. minutě, že blbě vidí na oko a hrozně ho bolí hlava. Povídal, že nedá víc než do poločasu. Proto jsme tam dali Kamila Vacka, což je zkušenej borec. Musím říct, že všichni střídající hrozně pomohli.“

V neděli hrajete na Baníku, pak přijde baráž. Nespoléhají ligové kluby až moc na dojem, že ji zvládnou?

„Udělali jsme první krok, teď musíme zvládnout další, aby sem do Pardubic jezdily v příští sezoně největší české kluby. V kabině jsme neřvali ani po výhře v Brně, ani po Jablonci, nekřičíme, netleskáme, jen si řekneme pár motivačních věcí. Budeme pracovat hlavně mentálně, víme, že můžeme jenom ztratit. Do kluků budeme vtloukat sebedůvěru, potřebujeme se držet našeho herního plánu. Vím, že do toho dají srdce, dělají to celou dobu.“

Na co spoléháte?

„Po Zlínu jsem byl zvědavý, jak zareagujeme, pro mě to byla taková neznámá. Ale ukázalo se, jak výbornou partu máme.“

Jako hráč jste válčil o tituly, jako trenér o záchranu. Není to složitější?

„Stoprocentně. Víte, jak jsem dopadl s Opavou, ale to byl trošku jiný příběh. Pardubice jsou díky stadionu a celkové infrastruktuře, co tady majitelé dokázali vybudovat, jinde. Cítíme obrovskou odpovědnost, abychom to dotáhli. Musím říct, že zápas se Zlínem mě opravdu rozsekal. Ale druhý den zase vyšlo sluníčko a museli jsme přijít do kabiny se vztyčenou hlavou.“