Tintítko Slončík jako Ronaldo. Nejhůř placený, ale… Udělá velkou kariéru

V kádru plném třicátníků je Tom Slončík (18) jako zjevení. Jako byste v zatuchlém sklepě po letech otevřeli všechna okna a pustili do něj slunce. Hned se vám líp dýchá, šero je pryč. Ryšavý teenager v průběhu jara přirozeně převzal klíčovou roli v záloze Zlína, získal si respekt starších spoluhráčů. Může udělat velkou kariéru. Nohy i psychiku na to má. „Až mě překvapuje, jak má nastavenou hlavu. To je v současném sportu to nejdůležitější,“ vyzdvihl jeho parťák Robert Hrubý.