Příběh ajťáka v bráně Bohemians: zranění i kotel Slavie. Jak šel do ligy?

Odchovanec Slavie, kde v mládí chodil fandit i do kotle na Tribunu Sever, čekal na ligovou šanci opravdu dlouho. Po odchodu z juniorky v Edenu prošel Soukup postupně Žižkovem, Radotínem, Zápy a Zbuzany, starty sbíral zejména ve třetí lize. Jako poloprofesionální hráč, celou dobu se živil jako ajťák. Svůj džob nepustil ani po letním podpisu smlouvy v Bohemce.

Soukup na sebe upozornil před rokem a půl, kdy ve 2. kole MOL Cupu v brance Zbuzan skvělým výkonem pomohl senzačně vyřadit Liberec 2:1. Po životním duelu vykládal i o tom, jak mu kariéru brzdila zranění.

„Před čtyřmi lety jsem měl na stole smlouvy od dvou prvoligových týmů a myslel si, že mi to konečně vyjde, ale bohužel jsem se na dost dlouhou dobu zranil, měl jsem problém se svalem. Šestkrát jsem se vrátil a šestkrát se zranil. Až to vyústilo v operaci kyčle, což mě zastavilo na dva, tři roky,“ přiblížil Soukup své trápení.

V létě přišel od Bohemky jako gólman číslo tři, v sezoně odchytal osm zápasů za béčko. Téměř celé jaro absentoval kvůli opakujícím se zdravotním problémům. Vedle fotbalu se dál věnuje své práci, na čemž nic nezměnila ani úterní ligová premiéra v Plzni.

Soukup vždy makal na trénincích naplno, pomáhal i svým brankářským kolegům. Trpělivou prací se opět vrátil na trávník. Ligové premiéry se dočkal ve chvíli, kdy Bohemce odpadli na zápas proti obhájci titulu zraněný Martin Jedlička a vykartovaný Roman Valeš.

„Pro Lukáše jsme se rozhodli až den před utkáním. Bylo to pade na pade, proti Lukášovi hrálo, že půl roku nechytal ostrý zápas kvůli zranění. Měl jsem trošku strach, jak to zvládne. Kouba za béčko odchytal dobré zápasy. Rozhodl šestý smysl. Na tréninku působil skvěle, naopak Koubis letargicky, možná lehce pod tlakem,“ vysvětlil po utkání kouč Bohemias Jaroslav Veselý.

Soukupovi těžká zkouška v Plzni vyšla famózně. Hned v úvodu zneškodnil nájezd Durosinmiho, další složité zákroky měl proti Buchovi nebo Chorému. Ustál všechny nebezpečné situace, výrazně mu pomohli i perfektní stopeři, kteří před ním zblokovali množství střel.

„Chytil jsem se prvním zákrokem. Zpočátku jsem byl lehce nervózní, ale potom jsem si zápas spíš užíval. Nejtěžší situace přišla ve druhé půli. Chorý mě trefil, ká jsem dobře zmenšil úhel. To byl klíčový moment. Velké díky patří klukům, moc mi pomohli při centrech a v blokování střel,“ hodnotil duel osmadvacetiletý debutant.

Soukup se pod tíhou velkého zápasu, kdy Bohemka bojuje o senzační účast v kvalifikaci o evropské poháry, nerozsypal. „Čekal jsem na to takovou dobu, tohle přesně jsem si přál. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Vyšlo mi to, bylo to super. Jsem rád, že jsem si zachytal a nebylo to jenom o tom to nějak odstát,“ vykládal nadšeně. Po zápase pod kotlem zaplněného hostujícího sektoru v euforii poslouchal, jak příznivci Bohemky vyvolávají jeho jméno. „Fanoušci jsou skvělí, užíval jsem si děkovačku. Byl jsem vyhecovaný, ale tak to má být.“

Soukup píše mimořádný příběh. Příběh o vytrvalosti, odhodlání, lásce k fotbalu, jaký může inspirovat i jiné hráče, kteří se dostanou do podobné situace. Ačkoliv si procházel složitými momenty, nesložil se a kariéru nezabalil. Zápas v Plzni je odměnou právě za to, jak k fotbalu celou dobu přistupuje.

Do ligy prorazil až v dresu Bohemky, které fandí jeho táta. Dáreček v podobě vychytané nuly na hřišti obhájce titulu znamená důležitou odměnu i vzkaz pro ostatní hráče. Že ani ve chvíli, kdy se vám prvoligový sen rozplývá, není třeba skládat zbraně.

„Lukáš je silná osobnost, má koule, to bylo vidět i v zápase. Bývá často na hrušce a musíme ho z ní dostat dolů,“ culil se Veselý. „Byl jedním z pilířů úspěchu, součást týmu, co to zvládl. Pomohl nám, chytil dvě velké příležitosti, měl i potřebnou dávku štěstí. Působil jistě, jsem za něj rád,“ dodal už vážnějším tónem.

Nastoupí Soukup znovu v neděli proti Olomouci? Bohemce stačí bod, aby slavila čtvrté místo zaručující kvalifikaci do Konferenční ligy. Trenéři už budou mít k dispozici obouchanějšího Lukáše Valeše. Nečekaný hrdina z utkání v Plzni si ale řekl o prostor, aby nezůstalo pouze u jediného ligového vystoupení.