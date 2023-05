Brno bez kalkulu za záchranou. Hašek: Hodilo by se, kdyby Řezníček udeřil

Je na odstřel. On na lavičce Zbrojovky i klub, jemuž po roce hrozí další ostudný pád do druhé ligy. Pouze výhra nad Zlínem udrží Martina Haška (53) v naději na úspěšné zvládnutí mise přes baráž. Jakákoliv bodová ztráta znamená přímý sestup a další ostudu pro slavnou značku. „Nutnost vyhrát naši situaci významně zjednodušila. Odpadá kalkul,“ hledá kouč pozitiva na krizové chvíli.

Teď už absolutně není na místě postavit před vápnem hluboký blok a probránit se k bodům. Jak to zkusil Martin Hašek nedávno proti Pardubicím. Proti Zlínu musí trenér vymyslet účinnou ofenzivní strategii, jít si pro vítězství. Čekejte na hřišti Řezníčka, Ševčíka, Musu Alliho...„Je to dané, ale neznamená to, že by mělo mužstvo od první minuty bláznit,“ říká trenér týmu, který sedmkrát v řadě nezvítězil. „Když uspěju, tak dobrý. Pokud ne, bude to pro mě na trenérském trhu dost složité,“ dodal ke své profesní budoucnosti.

Jste před nedělí nervózní?

„Zatím výraznou nervozitu nebo tlak necítím. Pracujeme, analyzujeme hru soupeře. Sestava vždy musí být vyvážená. I když hrajeme na výhru, nemůže tam být deset ofenzivních typů. Nikdo nám nestojí pro karty, chybí jen zranění hráči. V Teplicích naskočil po třízápasovém trestu Souček, má za sebou v nohách zápas, což je dobře. Poslali jsme do hry i Ševčíka, který měl poškozené rameno a v den utkání maturoval. Přivezli jsme ho autem pět minut před začátkem. Zjistil, že rameno ho neomezuje v tom, aby hrál. I to je pozitivní,“

Zvládl maturitu?

„Odmaturoval úspěšně. Jeho hlava by měla být částečně čistší. Bude tam o maturitu míň.“

Vidíte něco, co vám hraje do karet? Třeba domácí prostředí?

„Určitě. Je to výhoda. Ve fotbale to platí. Co jsem tady, cítím z mužstva větší sílu v domácím prostředí. Bodům jsme byli doma blíž, byť poslední dva venkovní zápasy byly z naší strany povedené. Byl tam progres. Bohužel nebyl vyjádřený výsledkově. Už předtím s Pardubicemi jsme hráli druhý poločas prakticky na jednu bránu, nedali jsme dvě penalty. V Jablonci jsme měli jednoznačně vyhrát, otočit to z 0:1. Vypracovali jsme si tolik šancí, že jsme to mohli otočit dvakrát. V Teplicích vyšel aspoň bod. Soupeř měl akorát jednu gólovou střelu z pětadvaceti metrů a další do boční sítě.“

Jaké máte poznatky o Zlínu, který na konci sezony pravidelně boduje?

„Ve skupině o záchranu získal sedm bodů, my zatím jeden. I my jsme v progresu, ale jen v organizaci a úrovni hry. Výsledky tomu nenapovídají. Celkově jsou na tom oba týmy maličko líp, než byly. Teď si to rozdají ve vzájemném souboji. Oba mají co ztratit. Kdo se s tím v hlavě vypořádá lépe, bude mít větší předpoklady ten zápas zvládnout. Ale k hlavě se musí přidat běžecký a technicko-taktický výkon. Rozhodnou maličkosti. Není to zápas, před kterým se dá mluvit o nějaké uvolněnosti, radosti ze hry. Z logiky věci je primárně potřeba zachovat ligu pro Zbrojovku. Ale budu rád, když tam ty prvky vidět budou. Pořád to máme ve svých rukou.“

Proč jste před duelem v Teplicích změnil brankáře? Místo jedničky Berkovce chytal Hrubý.

„Udělali jsme to po debatě s trenérem gólmanů. Já mu v každém angažmá dávám velký prostor při rozhodování, i když samozřejmě mám poslední slovo. Ale on je s nimi devadesát procent času, já deset. Měli jsme sérii neúspěchů. Berky měl dobré věci i nějaké chyby. Neprohrávali jsme proto, že by opakovaně chyboval. To vůbec ne. Ale když jsi v bráně, prohráváš, dostáváš góly a nepovede se ti udržet nulu, je dobré někdy udělat změnu. On je ten, kdo tahá balony ze sítě. Je to náročné.“

Prostě jste ho chtěli nechat psychicky oddechnout, že?

„Může to být impulz pro mužstvo. Jak to dělají hokejoví trenéři, když za stavu 0:3 vystřídají gólmana, i když neudělal žádnou chybu. A kdyby se to nepovedlo, věděli jsme, že máme k dispozici ještě tento zápas. Chtěli jsme z Berkyho sejmout břímě zodpovědnosti a nechat ho odpočinout. Aby se podíval na hru v klidu z lavičky. Z druhé strany, bez tlaku. Mohlo by mu to pomoct. Co se týká motivace, asi nebude potřeba moc mluvit. Každý hráč ví, o co jde.“

Kdo by šel v neděli na penaltu, když tradiční exekutor Jakub Řezníček naposledy dvakrát selhal?

„Určitě to poznáte podle toho, kdo si postaví míč. (směje se) Nějak se domluvíme před zápasem, určíme pořadí. Ale přímo na hřišti jde ještě o momentální rozpoložení hráčů. Co se týká Řezníčka, Kuba už nějakou dobu gólově neudeřil. Hodilo by se, kdyby teď udeřil.“

Kdyby Brno v nadstavbě nevyhrálo ani jednou, jednoduše by si zasloužilo sestoupit.

„Musím s vámi v podstatě souhlasit. Kdybychom ten zápas nezvládli, je potřeba si vše zanalyzovat, aby se to neopakovalo. Nejde jen o to postoupit, ale musíte být na vyšší soutěž po všech stránkách připravený. Fotbalová organizace musí fungovat komplexně a pořád. Ne chvíli jo a chvíli ne. Pokud po postupu následuje sestup, znamená to, že někde není silná. To mluvím obecně.“