Chovanec varuje Spartu: Nesmí si myslet, že hrála nejlepší fotbal

„Čekalo se dlouho, stalo se…Bylo to divné období, kdy Sparta byla vždy pasována do role favorita a z různých příčin to nikdy nedopadlo. Proto vznikla výrazná fluktuace hráčská i trenérská, pořád se hledalo. Očekávám, že teď po zisku titulu se vše zklidní, jak kolem, tak uvnitř klubu,“ řekl 63letý odborník.

Bývalý kouč české reprezentace teď apeluje na zaměření se na další ultimátní cíl: Ligu mistrů. V ní Sparta nebyla od roku 2005. Když tehdejší ekipa Franze Straky poslouchala znělky Champions League, většina současného kádru Sparty chodila do školky a někteří ještě nebyli ani na světě. Tak dlouhá doba to je.

„Teď je čas zábavy, klidu, oslav, ale za pár měsíců vznikne další problém a bude se řešit, zda se dostanou do Ligy mistrů,“ nadhodil Chovanec a ohodnotil kvality Briana Priskeho. Dánský stratég triumfoval ve své první sezoně, dřív přitom českou ligu obohacovali značně neúspěšní cizinci, ať už Ital Andrea Strammaccioni ve Spartě či Nizozemec Alex Pastoor ve Slavii.

Klíč Sparty k titulu? Priske, říká Ivan Hašek. Krejčí je lídr na svém místě, myslí si Novotný Video se připravuje ...

„Já to v cizině jako hráč měl taky těžké. Priskemu gratuluji. Byl by ovšem problém, kdyby si Sparta myslela, že hrála nejlepší fotbal a že soupeře přehrávali. My samozřejmě víme, že to tak nebylo. Výkony nebyly pokaždé ideální,“ zdvihá Chovanec prst.

Ocenil také oficiálně nejlepšího obránce FORTUNA:LIGY Asgera Sörensena. „Byl nenápadný. Nikdo jej nekritizoval, ani nechválil, ale byl bezchybným pilířem sestavy. K tomu vstřelil branku v důležitém zápase proti Slavii. V týmu musíte mít nejen hvězdy, ale i tyhle nenápadné.“

Na golfovém turnaji v Mstěticích u Prahy jsme zastihli i další fotbalové persony. Slávista Karel Jarolím vydýchával šampiony z Letné s těžkostí. „Herní projev Sparty mě nenadchl. Bohužel Slavia a Plzeň se na jaře nepotkali s formou,“ vyřkl a zastavil se u možné příčiny sešívaného poklesu. „V první polovině jarní části sezony Slavia hodně měnila sestavu. Myslím, že k tomu nebyl důvod. Obzvláště, když nehrála evropské poháry,“ doplnil trenér sešívaných mistrů z let 2008 a 2009.

Bývalý reprezentant Luboš Kubík na téma rotace sestavy pokračoval. „Nejsem trenér Slavie, nejsem s nimi na tréninku, ale asi měl pan Trpišovský k tomu své důvody. Každopádně byla velká škoda bodových ztrát hlavně z venkovních zápasů.“

S golfovou holí se v příjemném jarním počasí proháněl i legendární Antonín Panenka . Ten se musel vyjádřit ke „svým“ Bohemians a jejich jarní tažení za postupem do předkola Konferenční ligy ohodnotil velmi přímočaře. „Snad to dotáhneme a v Evropě projdeme aspoň přes jedno kolo. Užívám si to. Cítím se jako Panenka v říši divů,“ uzavřel autor slavného dloubáku s úsměvem.