Vydra: Přijeli jsme porazit mistra, může jít o vzpruhu. Jaro jsme zpackali

Ceníte si výhry na Spartě?

„Odvedli jsme velmi dobrý výkon, hlavně odzadu. Udrželi jsme čisté konto, jedna šance nám vyšla a vezeme tři body. Aspoň poslední utkání dopadlo dobře.“

Bylo těžké se do něj namotivovat, když o výsledku soutěže bylo rozhodnuto?

„Přijeli jsme porazit mistra… Cíl byl jednoduchý. Vyšlo nám to, ale byl to poslední zápas, ve kterém o nic nešlo. Možná jsme byli my i oni uvolněnější.“

Jak vznikla vaše vítězná trefa?

„Extra si tu situaci nepamatuju, z čeho to přesně padlo. Vyčuraně jsem si počkal za obranou, že o mně nikdo nevěděl. Kalvi (Lukáš Kalvach) to dával možná naslepo, možná cíleně, to teď nevím. Já si počkal, byl jsem tam sám a zbývalo jen prostřelit gólmana.“

Je to náplast na nepovedené jaro Plzně?

„Beru to tak. Musíme uznat, že jaro jsme zpackali, nevyšlo to podle představ. Dokázali jsme si, že můžeme vyhrávat i proti Spartě. Teď si všichni odpočineme a připravíme se na novu sezonu.“

Je Sparta zasloužený mistr?

„Na jaře dneska poprvé v lize prohráli… Těžko říct, zda zaslouženě, ale sbírali body, což je nejdůležitější.“

Nakopne vás takový zápas do nové sezony?

„Určitě to byla vzpruha na konci nepovedeného jara. Porazili jsme mistra, i když pozdě, ale tři body se počítají. Teď bude volno, všichni ať si odpočinou a pak se najede na nový fresh start.“