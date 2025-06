Fotbalové přestupy ONLINE: Odchod Šulce se nehýbe, talent Slavie do Pardubic?

Vyhlížený odchod Pavla Šulce z Viktorie Plzeň se zatím nijak nehýbe. „Ohledně Pavla Šulce není žádná nová informace. Počítá se s tím, že se zařadí s ostatními reprezentanty do přípravy Viktorie,“ zaznělo na tiskové konferenci ke startu přípravy Západočechů. Miroslav Koubek ale ví, že s produktivním záložníkem nelze na sto procent počítat. „Ve svých úvahách musím mít obě varianty. Dokud tu je, počítám s ním, ale jsem připravený na to, že odejde,“ řekl zkušený trenér. Dle jeho slov by měla mít Viktoria Plzeň na přestupovém trhu směrem dovnitř kádru hotovo. „Ale nikdy nevíte, co se stane,“ přiznal.