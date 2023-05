Svědíka by Plzeň lákala, ale: Musí si něco dořešit, teď myslím na Slovácko

Ve Slovácku je Svědík pátým rokem. Skromný klub, který před jeho příchodem jen složitě hledal identitu a hlubší smysl práce, vystřelil mezi ligovou smetánku a velká zvířata v Česku naučil mít hrůzu z výjezdů do Uherského Hradiště. Sestavil odolný tým, úspěšný tým. Triumfující v domácím poháru a hrající v Evropě.

Svědík odvedl, a stále odvádí, fantastickou práci. Slovácko se díky jeho náročnosti a neústupnosti dotklo sportovního stropu. V prostředí si získal pověst velmi schopného trenéra. Už několik let se čeká, kdo z tuzemské svaté trojice osmačtyřicetiletému odborníkovi nabídne džob.

Před dvěma lety o něm uvažoval Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, nakonec dal přednost Pavlu Vrbovi. Nyní se k akci rozhoduje Plzeň. Končí Michal Bílek, trenérské místo je volné.

„Sportovně by mě nabídka určitě lákala,“ odvětil Svědík na dotaz iSport.cz.

Na Slovácku nedávno prodloužil smlouvu. V klubu s ním počítají na další dva roky, byť uvnitř dokumentu je uložena výstupní klauzule v hodnotě přibližně deseti milionů korun.

„Podívejte, mám to nastavené tak, že mám ještě dva roky smlouvu ve Slovácku. Samozřejmě vím, že v letním období se může stát cokoliv, ale věřte mně, přemýšlím pouze o Slovácku a o skladbě kádru pro příští rok,“ ubezpečil.

Sám však přiznává, že věci se můžou změnit a v červnových dnech nabrat na průraznosti. Pro Svědíka je prý zcela zásadní, aby případný odchod ze Slovácka do Plzně dával sportovní smysl. Jinými slovy, pokud na západě Čech nepředá Adolf Šádek klub do rukou nového majitele, jen těžko bude Svědík bouchat na Slovácku dveřmi.

„Kdyby nabídka přišla, říkám ano, lákalo by mě to, sportovně by to bylo velmi zajímavé, to je snad každému jasné. Na druhou stranu v Plzni vědí, že si musí dořešit nějaké věci, aby sami dobře fungovali. Je to jejich záležitost, jejich věc a do toho já nemám co mluvit. A ani nechci. Mám teď starosti na Slovácku. To je pro mě priorita,“ uzavřel Svědík téma o Plzni.

V příštích týdnech bude jasněji.