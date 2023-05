Horejš měl pokračovat, Peltu zlomila neděle: Volal mi, musím to vstřebat

Po utkání s Teplicemi jste řekl, že budete dál koučem. Co se stalo?

„V minulém týdnu jsme seděli s panem majitelem Peltou, domluvili jsme se, že bychom měli pokračovat. Čekal nás ještě jeden zápas, který nebyl dobrý. Majitel se tak rozhodl a já to musím respektovat.“

Jak vám vyhazov vysvětlil?

„Je na dovolené v Řecku, mluvili jsme spolu po telefonu, když jsem byl na cestě z Jablonce do Budějovic. Byl zklamaný z nedělního výkonu, to ho prý přimělo, že se takhle rozhodl. Je pravda, že dobrý nebyl. Víc to nechci rozebírat, musím to nějak vstřebat.“

Jste hodně zklamaný?

„Nebudu lhát, že ne. Ale na druhou stranu jsme to v poslední době lepili, měli jsme spoustu hráčů mimo, před Teplicemi nám vypadl ještě Souček. Bavili jsme se o posílení i doplnění kádru. Je to zklamání, ale musím to vstřebat a poučit se.“

V sezoně jste to měli s kolegy párkrát nahnuté. Bylo v klubu napětí?

„Byly tam situace, kdy jsem cítil tlak. Situace byla složitá od samého začátku, to je třeba přiznat. Měli jsme problémy s kartami, směrem do defenzivy se nám nedařilo poskládat sestavu. Pomohly nám až příchody Coolse a Akpudjeho. Podzim dobrý nebyl, dostali jsme se do složité pozice, ale jaro jsme zvládli velice dobře. Udělali jsme šňůru, vyhoupli jsme se až na sedmou pozici.“

Jenže to byl jen záblesk. Co zapříčinilo pád do skupiny o udržení?

„Měli jsme spoustu zraněných hráčů, to nás limitovalo. Kratochvíl, Krob, Malínský, Houska, Martinec. S Olomoucí jsme dostali gól v poslední vteřině. Problém byl, že jsme neuhráli prostřední skupinu, rozehrané to bylo dobře. To bychom se bavili jinak.“

Nedrhlo to s majitelem Peltou? On je stará škola, vy ne.

„Nemůžu si stěžovat, vždycky jsme z obou stran jednali na rovinu. Samozřejmě, nastaly těžké chvíle, kdy jsme si řekli určité věci, ale vždycky férově. Pro mě byl Jablonec obrovská zkušenost, posunulo mě to, lidsky i trenérsky z toho budu těžit.“

Neprojevily se na týmu ekonomické potíže klubu i vlastníka?

„Nemyslím si. Hráči jsou tady delší dobu, vědí, jak to je.“

Vždycky výplatu dostanou, byť se zpožděním.

„Je to tak. Nemyslím si, že je to příčina, která by klukům zabraňovala podávat lepší výkony.“