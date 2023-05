Mistrovská rozlučka. Heča končí ve Spartě, po pěti letech se vrací domů

Pět let a dost. Milan Heča opouští pražskou Spartu, se kterou se v sobotu rozloučil ziskem mistrovského titulu. Dvaatřicetiletý brankář chytal v soutěži za A tým naposledy před rokem v květnu, v této sezoně zapsal šest startů ve druhé lize za rezervní tým. A po konci na Letné se rovnou upsal do roku 2026 Slovácku, odkud zamířil do Prahy. „Je to velmi kvalitní gólman," řekl pro klubový web sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.