Sestava sezony podle Sportu: vláda „S“, ale jen tři sparťané. Narušitel Chytil

Ondřej Kolář (Slavia)

Průměrná známka: 5,96

Rok ve znamení velkého comebacku. V průběhu podzimu se dostal při zranění Mandouse do branky a už v ní zůstal. Po návratu popisoval, jak musel změnit přístup k pracovním povinnostem, aby se dostal zpět do bývalé formy. To se mu do velké míry podařilo, byť životní fazonu jako v titulových letech neměl. Přesto mu to stačilo k umístění v elitní jedenáctce. Vychytal devět čistých kont.

Číslo: 0,8. Nejméně inkasovaných gólů na 90 minut v lize.