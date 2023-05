Bohemians řeší stadion pro poháry. Fousek navštíví Ďolíček, Eden ze hry

Po 36 letech se fotbaloví Bohemians dočkali úspěchu, kterému možná ani sami nevěřili. Čtvrté místo v lize znamená účast v evropských pohárech, konkrétně ve druhém předkole Konferenční ligy. Jenže kde očekávaný zápas odehrát? Jestli to půjde v Ďolíčku, zatím není jasné. Projděte si, jak to aktuálně je s možnostmi, které Bohemians řešili a řeší.

Letná

Pokud to v Ďolíčku neklapne, záložní varianta je připravená. Bohemians podepsali smlouvu se Spartou o případném využití Letné. „Hledali jsme stadion v Praze, který by parametry splňoval a byl by blízko a s větší kapacitou. Slavia s námi do jednání vstoupit ani nechtěla, naopak se Spartou jsme domluvení,“ popsal Jakubowicz.