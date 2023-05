Redaktoři Sportu a jejich NEJ: Veselý vs. Priske, bitva sparťanů i bída Baníku

Jan Podroužek

Nejlepší hráč: Asger Sörensen (Sparta)

Jeho jistota pomohla dříve velmi průchodné obraně Sparty, i díky ní mohli Letenští navázat klíčovou sérii výher. Kromě toho vstřelil pět ligových gólů, slušná produktivita na stopera.

Nejlepší trenér: Brian Priske (Sparta)

Patří sem určitě jméno Jaroslava Veselého, jenž si za čtvrté místo s Bohemians zaslouží nejhlubší obdiv. Ale kralují vždy mistři, a tím je Brian Priske, první zahraniční kouč s českým titulem.

Nejlepší posila: Jan Kuchta (Sparta)

Ačkoliv se mu příliš nevydařil podzim, na titulu měl díky svým gólům a poctivé hře velký podíl. Hovoří pro něj i fakt, že k titulu dokázal pomoci dříve i Slavii. Vyrostl v důležitou oporu.

Největší zklamání: Sezona Baníku

Jistě by horkým kandidátem byla Zbrojovka Brno a její sestup, nicméně v poměru cena/výkon zaostávají snad ještě víc na Baníku. Klub s velkým potenciálem prožil další mizerné období.

Nejlepší zápas: Sparta-Slavia 3:3, 27. kolo

Co jiného, než největší zápas, na který se zároveň hezky koukalo a nabídnul taky absolutní drama. Obecně úroveň derby šla v tomto ročníku výrazně nahoru, jedině dobře.

Událost sezony: Klokani v Evropě

36 let. Tak dlouho čekali Bohemians, než se znovu budou moci podívat do evropských pohárů. Naposledy se to tradičnímu klubu podařilo na podzim 1987. Úžasný a nečekaný příběh.

Jedenáctka sezony:

Nguyen

(Slovácko)

Krejčí Sörensen D. Jurásek

(Sparta) (Sparta) (Slavia)

Alli Lingr Oscar Haraslín

(Brno) (Slavia) (Slavia) (Sparta)

Jurečka Kuchta Olayinka

(Slavia) (Sparta) (Slavia)

Radek Špryňar

Nejlepší hráč: Ladislav Krejčí (Sparta)

Poučil se, vyspěl, vyprofiloval se v pozitivního lídra, kapitána. Přerod osobnosti dříve zkratovitého hocha výrazně pomohl Spartě k titulu. Fascinuje mě lehkost, s kterou zvládá vypjaté penaltové momenty. Zvládl to, co Bořek Dočkal ne.

Nejlepší trenér: Jaroslav Veselý (Bohemians)

Národ klokanů leží trenérovi s prořízlou pusou u nohou. Před sezonou těžce podceňovaný tým vytáhl do Evropy. V Ďolíčku odvedl fantastickou práci. Výrazně mluví i do přestupové politiky. A trefuje se. Ideální kombinace.

Nejlepší posila: Awer Mabil (Sparta)

Jasně, nabízí se Sörensen, Kuchta, možná Prekop z Bohemians. Ovšem rodák z Keni reprezentující Austrálii měl na titulu Sparty zcela zásadní podíl. V nadstavbě proměnil dvě klíčové penalty v Liberci a po faulu na něj rozhodl Krejčí derby. Hrdina v pozadí.

Největší zklamání: Zkraty funkcionářů/majitelů

Sabou z Hradce vlétl do místnosti VAR, majitel Sparty Křetínský navštívil o poločase duelu s Brnem kabinu sudích, zlínský Grygera zase urážel rozhodčí po utkání s Teplicemi. Chápu emoce, ale příště, s dovolením, zůstaňte ve VIP u narůžovělého roastbeefu.

Nejlepší zápas: Sparta - Slavia 3:2

Praha v ten květnový den ztichla, ve vzduchu se mísila nervozita s očekáváním, hrálo se o titul. Padaly krásné góly, pompézní drama končilo proměněnou penaltou Ladislavem Krejčím. Jo, líbilo se mně to. A to tak, že moc.

Událost sezony: 3x Černý

Ojedinělou věc v historii ligy má na svědomí komise rozhodčích. Tři jarní derby obsadila jedním sudím. A Dalibor Černý je všechny perfektně zvládl. Bravo! Získal si respekt obou táborů.

Jedenáctka sezony:

Kolář

(Slavia)

Holeš Sörensen Krejčí

(Slavia) (Sparta) (Sparta)

Prekop Oscar Janošek D. Jurásek

(Bohemians) (Slavia) (Pardubice) (Slavia)

Čvančara Kuchta Haraslín

(Sparta) (Sparta) (Sparta)

Martin Vait

Nejlepší hráč: Asger Sörensen (Sparta)

Dánský fotbalista přišel v tichosti, ale byl klíčovým článkem titulu. Od první chvíle najednou dodal obraně Sparty klid a autoritu, navíc byl extrémně platný i při hře s míčem a při standardkách.

Nejlepší trenér: Radoslav Kováč (Pardubice)

Stále není zachráněný. Ale převzal tým v beznadějné pozici, defenzivním rozkladu. Teď je v lize zjevením. Jasný rukopis, pohledný i efektivní fotbal, vychovává mladé hráče s titěrným rozpočtem.

Nejlepší posila: Igoh Ogbu (Slavia)

Sörensen už jedno místo zabral, za zmínku tak stojí vyzdvihnout skvělý tah Slavie ze zahraničí stejně jako u Zafeirise. Nigerijský stoper ještě vyroste, už jaro bylo senzační až na zkrat v derby.

Ogbu: superrychlé monstrum pro TOP 5 ligu. Proč o něj Slavia tak stála? Video se připravuje ...

Největší zklamání: Křetínský v kabině sudích

Způsobil zbytečnou kaňku na titulu Sparty, která letos ušla obrovskou cestu dopředu, i na těžko budované kredibilitě soutěže. O ní přitom něco vypovídá, že sudí Radina vůbec dal exces do zápisu.

Nejlepší zápas: Sparta - Slavia 3:3

První jarní derby mělo všechno – pozvolný taktický nástup a pak frenetickou druhou půli s úžasnou přetahovanou obou týmů. Krásné góly, pohledný fotbal, drama, skvělá atmosféra i skvělý sudí.

Událost sezony: Vzepětí fanoušků

Sektory hostů - téma, na které si diváci dlouho stěžovali, se konečně řeší. Finále poháru proběhlo v důstojném duchu. Sparta i Slavia překonaly divácké rekordy. I přijetí coming outu Jankta zaslouží poklonu.

Jedenáctka sezony:

Reichl

(Hradec)

Icha Sörensen Hůlka Sláma

(Pardubice) (Sparta) (Bohemians) (Olomouc)

Kalvach Oscar

(Plzeň) (Slavia)

Sejk Frýdek Kušej

(Jablonec) (Liberec) (Ml. Boleslav)

Řezníček

(Brno)

Michal Kvasnica

Nejlepší hráč: Ladislav Krejčí (Sparta)

Byť odehrál víceméně pouze jaro, způsob, jakým táhl celý klub k titulu, byl fascinující. To on vytvořil TÝM, navíc proměňoval penalty a vstřelil třináct gólů. Od léta by se mi líbil v Itálii.

Nejlepší trenér: Brian Priske (Sparta)

Šestačtyřicetiletý Dán to dokázal a odpověděl všem zakonzervovaným jedincům brzdící český fotbal, že i cizinec může ve zdejším prostředí uspět. Správná volba ředitele Tomáše Rosického.

Zklidněný Vrba z toho vybruslil s přehledem. Co dál s Priskem a Jurečkou? Video se připravuje ...

Nejlepší posila: Asger Sörensen (Sparta)

Bezpečný a spolehlivý. Mistr v Norovi po letech našel stopera, který měl extrémní vliv na zkvalitnění defenzivy. Není divu, že se i ostatní rázem koukají do druhé bundesligy po posilách.

Největší zklamání: Stoletý Baník

Asi nešlo ve výroční sezoně plné parádních oslav vymyslet horší průběh ročníku. Odvolání Pavla Vrby bylo předkrmem, bídné jaro vše podtrhlo. Nemít Srdjana Plavšiče, hraje se v Ostravě baráž.

Nejlepší zápas: Sparta - Slavia 3:3

Dubnové derby pro mě bylo vrcholem ročníku. Nejen zvraty, zápletkami a spoustou gólů, ale především změnou pojetí. Konečně nešlo oboustranně o válku, ale hrál se fotbal. Moc dobrý fotbal.

Událost sezony: Kuchta sparťanem

Vrací se z Ruska? Do Edenu? Do Sparty! Letní bomba dodala soupeření mezi „S“ ještě větší šmrnc, reprezentant po slabém rozjezdu potvrdil obrovskou kvalitu. Druhá bomba: vykoupení z Moskvy.

Jedenáctka sezony:

Nita

(Pardubice)

Sörensen Ogbu L. Krejčí

(Sparta) (Slavia) (Sparta)

Douděra L. Sadílek Oscar D. Jurásek

(Slavia) (Sparta) (Slavia) (Slavia)

Plavšič

(Baník)

Jurečka Kuchta

(Slavia) (Sparta)

Jonáš Bartoš

Nejlepší hráč: Ladislav Krejčí (Sparta)

Osobnost především vypjatého závěru jara. Kapitán Sparty vstřelil z pozice defenzivního hráče třináct branek, ustál tlak rozhodujících penalt. Na Letné ho milují, jde za ním celé kabina.

Nejlepší trenér: Jaroslav Veselý (Bohemians)

Jeden ze strůjců epochální sezony Bohemky. Pod jeho taktovkou vyrostl v Ďolíčku mimořádný tým. Tlačil hráče dopředu, neschovával se za fráze a v létě vyzve s „klokany“ evropské konkurenty.

Nejlepší posila: Asger Sörensen (Sparta)

Sakra spolehlivý šéf obrany. Brian Priske sáhnul správně, když dánského stopera vytáhnul z Norimberka. Na Letné okamžitě zapadl, ve 32 zápasech přidal i pět důležitých branek.

Největší zklamání: Plzeňské jaro

Ztráta s Hradcem nastartovala temné západočeské období. Plné chyb, smůly, tyček, frustrace a devíti jarních proher. Obhájce titulu čekají změny, pokud chce dál konkurovat pražským celkům.

Nejlepší zápas: Sparta - Slavia 3:3

Klíčové derby ze závěru základní části FORTUNA:LIGY mělo všechno. Hodně branek, drama a srovnání v závěru, které nabilo Spartě na titul. K tomu precizní výkon sudího Dalibora Černého.

Událost sezony: Titul Sparty

Letenská obec čekala na mistrovské šampaňské devět let. Sparta dohnala podzimní ztrátu, na jaře zvládala jedno utkání za druhým a došla až do cíle. Prohrála až v závěru s Plzní, kdy jí o nic nešlo.

Jedenáctka sezony:

Kovář

(Sparta)

Holeš Sörensen Krejčí

(Slavia) (Sparta) (Sparta)

Köstl Kalvach Ševčík D. Jurásek

(Bohemians) (Plzeň) (Slavia) (Slavia)

Jurečka Řezníček Kuchta

(Slavia) (Brno) (Sparta)

Štěpán Filípek

Nejlepší hráč: David Jurásek (Slavia)

Je to možná nespravedlivé vůči Ladislavu Krejčímu, lídrovi s obrovským vlivem na mužstvo. Beru ale v potaz počet zápasů, herní schopnosti a „evropský“ přesah. Jurásek tuhle kvalitu nabízí nejvíc.

Nejlepší trenér: Brian Priske (Sparta)

Dánský kouč měl tuhle sezonu „jen“ na první fázi konsolidace, ale rovnou získal titul. Teď musí zapracovat na hře. Ale pozor, Jaroslav Veselý vyskočil s „klokany“ do netušených výšin.

Nejlepší posila: Jan Kuchta (Sparta)

Ze začátku to tak kvůli pětizápasovému trestu a drhnutí v souhře útočníků nevypadalo, ale stal se klíčovým mužem, nejen díky bilanci 14+4. Slavia ho chtěla právě proto, aby ve Spartě neskončil.

Největší zklamání: Klopýtání tradičních značek

Zbrojovka a Baník – tyhle „známé firmy“ do ligy prostě patří. Jenže Brno ji po sezoně opouští a Ostrava měla na kahánku, nebo přímo kahanu. Symboly zoufale promarněných možností.

Nejlepší zápas: Sparta - Slavia 3:3

Jeden z velkých soubojů Trpišovský vs. Priske, po nudnější první půli strhující zápletky a drama do posledních sekund, atmosféra. A demonstrace toho, proč titul měla získat Slavia, ale má ho Sparta.

Událost sezony: Priske ve Spartě

Druhý, rozumný a zatím úspěšný pokus o internacionalizaci Sparty, tj. příchod Briana Priskeho a jeho práce s pověstnou českou mentalitou a šatnou. O ničem jiném se celou sezonu tolik nemluvilo.

Jedenáctka sezony:

Staněk

(Plzeň)

Holeš Sörensen Krejčí

(Slavia) (Sparta) (Sparta)

Douděra Sadílek D. Jurásek

(Slavia) (Sparta) (Slavia)

Van Buren

(Slavia)

Kuchta Řezníček Jurečka

(Sparta) (Zbrojovka) (Slavia)

Jiří Fejgl

Nejlepší hráč: David Jurásek (Slavia)

Především pro jeho potenciál, je to chlap do nejlepších lig, což prokázal také v reprezentaci. Na paty mu silně šlapali dva důležití sparťané, Asger Sörensen s Jaroslavem Zeleným.

Nejlepší trenér: Jaroslav Veselý (Bohemians)

Nelze jinak, poháry jsou poháry, navíc Bohemka hrála v minulé sezoně baráž. Trenér překvapil několika neortodoxními tahy, na druhou stranu má opravdu dobrý tým.

Nejlepší posila: Florin Nita (Pardubice)

Zapomeňte na šílenou hrubku proti Zlínu. Brankář, jenž přišel na hostování ze Sparty, je naprosto klíčovou postavou před jarem vlastně odepsaného mužstva.

Největší zklamání: Vrba v Baníku

Šlo o posilu léta, i když se nejednalo o hráče. Trenér Vrba se vrátil do svého Baníku, značku měl vrátit do hry o poháry. Totálně však pohořel, vyhozen byl s bilancí dvou výher v jedenácti kolech.

Nejlepší zápas: Mladá Boleslav - Bohemians 4:3

Na konci října šli hosté třikrát do vedení, přesto jim to nestačilo ani na bod. Srazilo je vyloučení střeďáka Jánoše, domácí obrat přišel v posledních sedmi minutách.

Událost sezony: Nový stadion

Přesahuje to hráčské výkony, ligu totiž otevření stadionu v Pardubicích posouvá dál. Byť je skromný, zápasy na něm baví, pokaždé přišlo více než 4 tisíce fanoušků.

Splněný sen. Projděte si nový stadion Pardubic s legendou Jeřábkem! Video se připravuje ...

Jedenáctka sezony:

Nita

(Pardubice)

Holeš Sörensen Zelený

(Slavia) (Sparta) (Sparta)

M. Jurásek Oscar Sadílek D. Jurásek

(Slavia) (Slavia) (Sparta) (Slavia)

Čvančara Řezníček Jurečka

(Sparta) (Brno) (Slavia)

Michal Koštuřík

Nejlepší hráč: Ladislav Krejčí (Sparta)

Určitě není nejlepší technik, ani nejrychlejší hráč soutěže. Nedal nejhezčí gól sezony. Ale je mentálně nejsilnější, pravý kapitán a lídr, který bravurně zvládal tlak při klíčových penaltách.

Nejlepší trenér: Martin Svědík (Slovácko)

„Až“ pátý? Vzhledem k náročnosti sezony s Konferenční ligou, šíři a věkovému průměru kádru i tak další majstrštyk kouče s vizí. Kam se Slovácko propadne, až odejde?

Nejlepší posila: Asger Sörensen (Sparta)

Měl nahradit dlouhodobě zraněného Ondřeje Čelůstku a dokázal snad ještě víc. Defenzivu mistrovského týmu si vzal sveřepý Dán na povel, sálala z něj jistota. Skvělý kauf.

Největší zklamání: Trápení Baníku

Je to vlastně zklamání anebo už něco, na co jsme si zvykli? V Ostravě dlouhodobě nejdou ambice ruku v ruce s výkony a výsledky. Baník ve skupině o záchranu je ostuda stejně jako sestup Brna.

Nejlepší zápas: Sparta - Slavia 3:3

Dubnové derby se šesti góly a dokonalou zápletkou vyvrcholilo šokujícím momentem, kdy si slávistický stoper Ousou vstřelil v nastaveném čase vlastní gól na 3:3.

Událost sezony: „Klokani“ v Evropě

Čtvrté místo Bohemians nečekal asi nikdo. Kredit týmu i kouči Veselému. „Klokani“ využili toho, že herně vyspělejší Slovácko nabralo na podzim ztrátu kvůli pohárům a nemělo střelce.

Jedenáctka podzimu:

Kovář

(Sparta)

Sörensen Krejčí Kadlec

(Sparta) (Sparta) (Slovácko)

Olayinka Sadílek Janošek D. Jurásek

(Slavia) (Sparta) (Pardubice) (Slavia)

Řezníček Jurečka Haraslín

(Brno) (Slavia) (Sparta)