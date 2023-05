Diváci v lize: Slavia a největší úroda od 60. let, průměr nad 14 tisíc má i Sparta

Doba covidová je tímto definitivně zapomenuta, lidi se vrátili na stadiony. Průměrná ligová návštěvnost už je zase na úrovni před pandemií, tedy pohybuje se kolem pěti a půl tisíc diváků na utkání. Zvláštní zásluhu na tom mají obě „S“, tradičně nejnavštěvovanější kluby v zemi. Ta si svá průměrná čísla mohou zasklít do vitríny, podařilo se jim totiž dostat na tribuny největší počet fanoušků. V případě Sparty od první poloviny osmdesátých let, u Slavie je to dokonce od šedesátých let.