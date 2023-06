Tijani rozdrtil pověst dřeváka tvrdou dřinou. Jde nahoru jako kdysi Koller

Ve druhé části vpravdě bídného ročníku byl jedním z mála fotbalistů, na které se fanoušci Baníku nemohli zlobit. Vystřílel si Muhamed Tijani angažmá ve Slavii? „Pro mě je to příběh sezony. Když to řeknu na rovinu, tak v Ostravě byl brán za dřeváka s technickými limity – a teď se na něj jezdí dívat skauti z Evropy,“ říká na adresu nigerijského bombarďáka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Viditelně na sobě zamakal a ten skok je až šokující,“ souhlasí Kvasnicův kolega Jiří Fejgl: „Připomíná mi trochu Honzu Kollera, který měl také zjevné technické nedostatky, ale pracovitostí je skoro eliminoval.“

Jaké jsou Tijaniho přednosti, co ho stále limituje, a kde je vlastně jeho strop? „Jeho první dotyk – to bylo ještě nedávno s prominutím jak od dřevěné desky,“ říká na rovinu Kvasnica. „Jenže on je správně nastavený a chce pracovat. Před každou tréninkovou jednotkou si ho vzali do parády kondičáci a dvacet minut s ním makali. Výsledek? Má například mnohem širší paletu zakončení, než míval,“ upozorňuje redaktor deníku Sport a webu iSport.cz.

Fejgla ale Tijani nezaujal jen jedenácti góly: „Má zajímavé asistence: hrudí i patičkou – a přesně ví, kam to hraje. Navíc to zlepšení přišlo fakt během dvou měsíců, jde nahoru hrozně rychle. Je vidět, že si za tím jde.“ Vyjde přesun zatím stále ostravského kanonýra do Edenu? „Slavii tenhle typ útočníka chybí. Líbí se jim. A je tam nigerijská linka, kterou nastartoval Olayinka,“ usmívá se Kvasnica.

Co stojí za Tijaniho strmým vzestupem?

Krytí míče a překvapivé zlepšení jemné techniky

Jaké jsou otazníky ve hře Tijaniho?

Proč nejdříve strádal jako Kweuke

Hráčská data ze sezony 2022-2023

Nejzajímavější momenty z Tijaniho sezony

Proč ho na jaře nezískal Vrba?

Podívejte se na VIDEO.