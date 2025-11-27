Hyský po Freiburgu: Měli jsme devět šancí. Chválil Wiegeleho, proč střídal Vydra?
Druhá bezbranková remíza doma v Evropské lize po solidním výkonu. Viktoria Plzeň odcházela ze zápasu s Freiburgem s hlavou nahoře, přesto celý tým tušil, že výhra nebyla daleko. Západočeši měli víc šancí, které ale nedokázali dotáhnout. Trenér Martin Hyský vyzdvihl mimo jiné gólmana Floriana Wiegeleho, který dostal šanci místo obvyklé jedničky Martina Jedličky. „Ukázal, že může chytat,“ chválil plzeňský kouč.
Berete z utkání bod?
„Bereme ho určitě, každý v Evropské lize proti takovému soupeři má cenu. Je třeba zůstat pokorný. Ale všichni cítíme, že jsme si asi zasloužili víc. Musím mužstvo pochválit. Byli jsme týmem, který si vytvořil víc gólových příležitostí. Bohužel koncovka nevedla k tomu, abychom vstřelili gól. Předvedli jsme dobrý výkon dozadu i dopředu, akorát tomu chyběl gól, který by nám po zápase zaručil mnohem lepší pocit a dva další body.“
Jaká neproměněná šance vás mrzí nejvíc?
„Asi každá. Rychle jsem koukal na sestřih, co mi ukázali naši kluci analytici. Měli jsme devět dobrých příležitostí skórovat, to je proti bundesligovému týmu skvělé číslo. O to horší je, že jsme žádnou neproměnili. Bylo třeba trošku lepší řešení, být trpělivější, někdy nás zradila technika. Šance to byly velké, byli jsme nebezpeční i při standardkách. Škoda, že z toho nepadl gól.“
Těší vás nula vzadu?
„Stoprocentně. Je to dané také tím, jak jsou kluci na tyhle evropské zápasy koncentrovaní. Po ztrátách, které v takových zápasech vždycky přijdou, jsou schopni návratu zpátky. Bylo to tak i v zápase s Fenerbahce. Dneska musím pochválit Floriana Wiegeleho. Dostal v brance příležitost, chopil se jí se vším všudy, působil velmi jistě a podržel nás. Ukázal, že má na to chytat.“
Střídání Vydry? Takový byl plán
Kdy jste se rozhodli, že půjde do brány místo Martina Jedličky?
„Rozhodnutí padlo po zápase v Jablonci, Když se podíváte na poslední zápasy v lize, osm branek je moc. Rozhodli jsme se Floriana dostat do branky. Jsem rád, že to zvládl. Ale není to jenom o jednom gólmanovi. Martin má také skvělou úroveň, je to reprezentační brankář, Je třeba, aby v klubu, jakým je Plzeň, fungovala brankářská komunita dobře a kluci si byli schopní pomoct. Nikdy nevíte, co se stane. Je tady i Marián Tvrdoň, když vidím, jak skvěle pracuje v tréninku, vůbec bych neměl obavy dát ho do branky. Máme tady i mladého Matyáše Šilhavého, to je perspektiva, kluk, co vypadá velmi dobře. Je třeba mít konkurenci a pro gólmany dobré prostředí.“
Sedí týmu víc zápasy v Evropské lize?
„Evropské zápasy mají trošku jinou úroveň, soupeři jsou velmi kvalitní ve fotbalovosti, intenzitě hry. Naše liga má jinou kvalitu, víc se zjednodušují některé věci, hraje se hodně soubojově. Jsme mužstvo, které umí hrát obě soutěže, také v lize umíme podat dobré výkony. V Jablonci jsme byli mužstvo, co hrálo a mělo si přivézt tři body, ale mockrát jsme inkasovali. Se Slavií to tady byla válka, taky to proti nám odehrála dobře. Chceme být úspěšní i v lize, nejen v Evropě.“
Jste spokojený s výkony hráčů proti Freiburgu?
„Musím pochválit celý tým, jak pracoval. Byla tam spousta dobrých individuálních výkonů. Oba stopeři odehráli dobrý zápas, Lukáš Červ s Matějem Valentou uprostřed zálohy také. Ve skvělé formě jsou Amar Memič a Merchas Doski, z reprezentačních srazů si přivezli pohodu a oba podali velmi dobrý výkon. Rafiu Durosinmi odehrál skvělý zápas, Cheick Souaré také. Diváky to muselo zase bavit. Škoda, že jsme nedotáhli zápas do tří bodů.“
Proč už o poločase střídal uzdravený kapitán Matěj Vydra?
„Bylo to plánované. Matěj nastoupil po dlouhé pauze, nemůže být v optimální kondici a trénovanosti. Věděli jsme, že vydrží poločas, maximálně 60 minut. Musím pochválit i Tomáše Ladru, také má výbornou formu. Zbyla na něj role náhradníka, ale je výborně připravený. Když šel Matěj dolů, předvedl zase skvělý výkon a patřil k nejlepším hráčům na hřišti.“
- Osmifinále
- Play-off