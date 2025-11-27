Plzeň - Freiburg 0:0. Viktoria bavila, gól ale nedala. Chvála gólmana, potlesk pro Koubka
V lize pořádá Plzeň pod Martinem Hyským gólové dostihy a sbírá divoké výsledky. Na evropské scéně píše západočeský klub jiný scénář. Ve čtvrtečním duelu Evropské ligy Viktoria remizovala s Freiburgem 0:0. V zápase měla pasáže, kdy mohla skórovat, nakonec zopakovala bezbrankový večer s Fenerbahce. V podzimní ligové fázi zůstává po pěti kolech neporažena. Zbývají dohrát tři zápasy, před nimiž má dobře rozehranou pozici na postup do jarního play off.
Martin Hyský do svého třetího zápasu evropské kariéry na lavičce Plzně přichystal zajímavě složenou jedenáctku. Po více jak měsíci se do základu vrátil uzdravený kapitán Matěj Vydra, po prvním poločase ho nahradil Tomáš Ladra. Poprvé (vyjma domácího poháru) dostal v brance před nachystaným Martinem Jedličkou přednost vysoký Rakušan Florian Wiegele. Zápas mu vyšel, ve druhé půli navíc vytáhl klíčový zákrok, kterým zabránil možné vítězné brance Freiburgu.
V celkovém součtu měla Plzeň víc ze hry, vytvořila si větší počet gólových příležitostí. Při lepším dohrávání slibně rozjetých akcí mohla uzmout i plný počet tří bodů. Takhle skončila stejně jako naposledy na evropské scéně proti Fenerbahce.
„Musím pochválit celý tým, jak pracoval. Byla tam spousta dobrých individuálních výkonů. Oba stopeři odehráli dobrý zápas, Lukáš Červ s Matějem Valentou uprostřed zálohy také. Ve skvělé formě jsou Amar Memič a Merchas Doski, z reprezentačních srazů si přivezli pohodu a oba podali velmi dobrý výkon. Rafiu Durosinmi odehrál skvělý zápas, Cheick Souaré také. Diváky to muselo zase bavit. Škoda, že jsme nedotáhli zápas do tří bodů,“ ocenil svůj tým plzeňský trenér Martin Hyský.
Freiburg na začátku zlobil, nicméně Viktoria postupem prvního poločasu přitápěla pod kotlem. Vycházel jí aktivní presink a odvážná hra jeden na jednoho vzadu. Branku Rafia Durosinmiho po rohu Matěje Valenty neuznal dánský sudí Morten Krogh, zajímavé šance měli Vydra, Souaré nebo Prince Adu.
Hyský: Wiegele ukázal, že na to má
Ve druhé půli se mohl znovu prosadit Durosinmi nebo Amar Memič, nejlepší hráč utkání. Žádná z akcí ale brankou neskončila. V dosavadních pěti kolech nasbírala Viktoria dvě výhry a tři remízy, průběžný zisk devíti bodů znamená solidní výchozí pozici pro případný postup do jarního play off.
Zajímavé bylo využití jednotlivých členů jedenáctky – z Cheicka Souarého, původně krajního hráče, se stává útočník doplňující hroťáka Rafia Durosinmiho. Rychlík Memič obsáhne z pozice pravého obránce celou stranu hřiště a je v nejlepší formě, jakou kdy v Plzni měl.
Domácí hráče zvolený způsob hry evidentně bavil, odvážné napadání přinášelo zisky míčů a s tím spojené šance. Po přestávce přibývalo i centrů do šestnáctky Freiburgu, německý soupeř se většinu času hlavně bránil.
Plzeňská aktivita ale postupem času lehce vadla, prokřehlí diváci se zabavili i tím, že vytleskali Miroslava Koubka, který zápas sledoval na tribuně. Ten jim s úspěvem pokynul a na dálku je pozdravil. Naopak mohli udeřit hosté – nebezpečnou střelu střídajícího Johana Manzambiho ale fantasticky vytáhl Wiegele.
„Musím ho pochválit. Dostal příležitost a chopil se jí se vším všudy, působil velmi jistě a podržel nás. Ukázal, že má na to chytat,“ ocenil Hyský, který rakouského brankáře upřednostnil před obvyklou jedničkou Jedličkou. „Rozhodnutí padlo po zápase v Jablonci. Když se podíváte na poslední zápasy v lize, osm branek je moc. Rozhodli jsme se Floriana dostat do branky. Jsem rád, že to zvládl,“ zmínil plzeňský kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off