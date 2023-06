K+K (skoro) v kapse, stálice prodlouží. Balík za Čvančaru a posila z Liberce?

V polovině května to byl velký sparťanský večer. Ladislav Krejčí a spol. nejprve v derby sekli Slavii a udělali významný krok k titulu, následně klub oznámil příchod útočníka Jana Kuchty.

„Je to skvělé. Moc jsem si to přál a jsem rád, že se to povedlo. Nebylo to jednoduché, ale teď mě to moc hřeje,“ reagoval reprezentační forvard na skutečnost, že se definitivně odpoutal od Lokomotivu Moskva.

Pražané za autora čtrnácti ligových tref do Ruska poslali