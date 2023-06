Rosický o cestě k titulu: Ostuda na Slavii pomohla. Co udělal Priske jinak

Nevyšlo mu to s Václavem Jílkem, Václavem Kotalem ani Pavlem Vrbou. Na čtvrtý pokus už se ovšem Tomáš Rosický trefil. A přímo do jackpotu. Sázka na Briana Priskeho se ukázala jako tím nejlepším tahem, který bývalý vynikající záložník ve funkci sportovního ředitele Sparty udělal. Prakticky rok poté, co ho fanoušci z klubu hromadně vyháněli, je znovu modlou. Šéfem mistrů. „Jsem rád, že jsme to zvládli, aniž by se měnila naše vize,“ vykládá v rozhovoru pro Sport Magazín. Objednávejte ho ZDE>>>

Nechybělo moc a vůbec u toho nemusel být. Loni zkraje léta, kdy klub vyhodil Pavla Vrbu, nabídl Tomáš Rosický nejvyššímu vedení rezignaci. Dospěl k přesvědčení, že by Spartě mohlo být bez něj lépe. „Otočili se pro proti mně fanoušci. Takhle silný moment pro sparťanského kluka, na stadionu, kde jsou konkrétní lidi, to bylo i pro mě strašně emotivní,“ přiznává Rosický.

Majitel klubu Daniel Křetínský a generální ředitel František Čupr ovšem o Rosického konci nechtěli vůbec slyšet. Zamýšlenou rezignaci okamžitě smetli ze stolu. „Doslova řekli: Vyber trenéra a přines nám ho ukázat,“ vzpomíná. Rosický to udělal. Přivedl Briana Priskeho. A dál už to znáte…

Jako hráč jste získal tři tituly se Spartou, jeden s Dortmundem. Je tenhle, váš první v roli funkcionáře, v něčem jiný?

„Samotná radost je určitě srovnatelná. Nejsilnější emoce byly hned po zápase na Slovácku, kdy jsme si titul definitivně zajistili. Bylo to hodně podobné, jako když jsem byl ještě hráč. Krásné emoce, opravdu bezvadný. V tomhle případě to ale pro mě byla i obrovská úleva. Po těch letech… A netýká se to pouze mě, ale celé Sparty, že jsme dokázali trofej zpátky na Letnou dostat. Navíc s devíti odchovanci v kádru.“

Cítíte to tak trochu jako zadostiučinění?

(přikyvuje) „Jednoznačně je to pro mě satisfakce. Za všechny ty sezony, kterými jsme si prošli. Když vezmu reflexi jen od minulého roku, kdy se proti mně otočili vlastní fanoušci, vlastně všechny nás vyhazovali. Pak jsme jeli na Slovácko na finále poháru, kde to bylo stejné. Satisfakce je to obrovská. I v tom, že se naše vize a směr nezměnily. Byl tam ale moment, kdy jsem musel mluvit s Danem Křetínským a Františkem Čuprem.“

Ano, když jste po odvolání Pavla Vrby nabídl rezignaci.

„Když se tohle stane, musíte se k tomu nějak postavit. Jinou věcí jsou internetové diskuze a tak dál, to vůbec neřeším. Ale takhle silný moment pro sparťanského kluka, na stadionu, kde jsou konkrétní lidi, to bylo i pro mě strašně emotivní. Když jste sparťan, vaši rodiče chodí na každý zápas, máte tu manželku a syna, nechcete, aby tohle slyšeli. To byla i jedna z motivací, že jsem chtěl Spartě ulevit. Tak jsem to bral především, aby klub měl klid. Říkal jsem si, jestli není čas, abych skončil. Přitom jsem byl přesvědčený, že nastavený směr je správný. Patří velký kredit Danovi s Františkem, kteří mě ujistili, že tomu věří, a chtějí pokračovat. Doslova řekli: Vyber trenéra a přines nám ho ukázat. Samozřejmě, František byl o celém procesu dobře informovaný, s ním jsme všechno řešili. Já nejsem ten, kdo panikaří. Ale když jsem za nimi přišel, tak to udrželi a chtěli pokračovat. To pro mě bylo zásadní.“

Měl jste po těchto rozhovorech hned jasno, že budete pokračovat? Nebo jste to musel dlouho promýšlet?

„Pár telefonátů jsme na tohle téma měli s Františkem i s Danem. Nejsem ten, kdo se vzdává. Nemám to ve zvyku. Nechtěl jsem to udělat ani před rokem, vždycky jsem byl zvyklý bojovat. Ale nebyl jsem si jistý, jestli třeba nadešel čas i pro mě. Pak v hlavě máte i takové myšlenky, že ta cesta, kterou jsme si vytyčili, k cíli vůbec nemusí vést. Byť by mohla být správná. Důležité pro mě bylo, že jsme se shodli na pokračování té vize. Někdy nám bylo vyčítáno, že jdeme ode zdi ke zdi. Ale já se snažím pracovat tak, že jdu dopředu, zastavím se, zhodnotím si situaci. Ale neuhnu o pětačtyřicet stupňů doprava a nepůjdu po jiné cestě.“ (pousměje se)

Do funkce sportovního ředitele jste nastupoval v zimě 2019. Určitě jste měl nějakou představu, jak v ní budete fungovat. Co se vám v čase ukázalo, že musíte změnit především?

„Takových momentů je docela dost. Člověk se neustále učí, doba se vyvíjí neuvěřitelným způsobem, a vy s ní musíte držet krok. Lidi, kteří jsou ve fotbale a nechtějí tenhle proces absolvovat, nebo si myslí, že nemusí, tak dřív nebo později strašně narazí. Nicméně bych vypíchl to, že když jsem přicházel, byl pro mě jeden z hlavních cílů vrátit na Spartu hrdost, respekt. Ty hodnoty, díky kterým dřívější generace vyhrávaly tituly. Když se přijdete podívat na stadion, abyste viděl tým, který bojuje jeden za druhého. A nikdy se nevzdává. Myslím, že na tomhle týmu je to jasně vidět. Z toho mám obrovskou radost.“

V případě Sparty se v minulosti často mluvilo v souvislosti, že to není o trenérovi. Že by v ní neuspěl ani Pep Guardiola. Brian Priske má titul po necelém roce ve funkci. Ukazuje se, že i na Letné je to hodně právě o osobě kouče? Dovedu si představit, že právě trefit správného trenéra je ve vaší pozici to možná nejtěžší.

„Nevím, jestli nejtěžší, ale trenér je zásadní. Všechno je o lidech. Zažil jsem, jak funguje Dortmund. Vím, jak funguje Arsenal. Mám obrovskou výhodu v tom, že když do těch klubů přijedu, tak mi jen nenadzvednou pokličku, abych si přičuchl. Oni mi rovnou ukážou celý recept, což je pro mě velké plus. A platí to pro oddělení napříč klubem. Mám dobrý přehled, v jakém režimu ty kluby jedou. A mohu srovnávat. Dan s Frantou mě naučili