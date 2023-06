Veselý o úspěchu, nedůvěře, nabídce z východu i stylu: Nechci být tělocvikář

Šestatřicet let jezdili do Evropy jen na dovolenou, v červenci se za hranice vydají i pracovně. Jaroslav Veselý dovedl Bohemians do předkola Konferenční ligy. Senzačně. Přitom v Ďolíčku sezonu dokončit nemusel. Dostal vysoce štědrou nabídku z Blízkého východu. „Těžko by ji atakovaly i nejlepší kluby v Česku,“ naznačuje. Zájemce eviduje i v tuzemsku. Ve vršovickém revíru klokanů se ale může klidně spát. Tvůrce historického úspěchu se nikam nechystá. V otevřeném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vypravuje o Ivanu Trojanovi, o vztahu s novináři, ale také třeba o Marku Kuličovi.

Postupem do Evropy jste pobláznil početný národ klokanů. Víte, co jste způsobil?

(směje se) „Oslavy byly neuvěřitelné. Vůbec si nedovedu představit, pokud bychom vyhráli nějakou trofej… Bylo to dojemné. Fanoušci z různých generací nám vypravovali plno příběhů. Moc jsem si to užil. A nejen já, ale všichni zaměstnanci klubu i příznivci, kteří na takový úspěch čekali strašně dlouhou dobu. Oprávněně si vychutnali chvíle radosti po letech hrůz a strastí.“

Dostal jste nějakou speciální gratulaci?

„Dostalo mě, když jsem viděl se slzami v očích Vláďu Valáška (bývalý ředitel klubu). Před zápasem jsem potkal dojatého Standu Levého. Přál nám, abychom to zvládli. Dost často Bohemku kritizoval, ale klub má v srdci, je to Bohemák. Z našeho příběhu byl naměkko. Když vidíte takové osobnosti, jak je to dojímá, dojalo to i mě.“

Platí to i pro herce a věrného fanouška Bohemians Ivana Trojana, že?

„Samozřejmě. Komunita kolem Bohemky je neuvěřitelná. Ivan klubu bezmezně fandí. Musím říct jednu story.“

Povídejte.

„Loni jsme se zachraňovali, v Ďolíčku v nadstavbě prohrávali 0:1 s Pardubicemi. Celý stadion na nás pískal, nadával nám. Ivan za mnou o poločase přišel, obejmul mě a řekl, že to zvládneme. Pak šel na hřiště, vzal si mikrofon, lidi na tribunách seřval, vynadal jim, že jen řvou a nefandí. Býval skvělým sportovcem. Moc dobře ví, jak hráči v těžkých chvílích potřebují cítit fanoušky za sebou. Tohle úžasné gesto mně zůstalo v paměti. Ivan za to má můj dík a velký respekt. Vlastně to definuje celou Bohemku, to sepjetí s klubem. V Praze mě lidé docela často zastavují. Říkají, jak klubu fandí dvacet let, třicet let, taky máma, táta, přítelkyně. Moc radost si neužili. Proto jsem šťastný, že zase mohou být hrdí na celý klub. Bohemka si takovou pohádku zasloužila.“

Máte velkou zodpovědnost.

„Samozřejmě. Bohemce fandí spousta známých tváří. Nejen Ivan Trojan, taky Petr Janda. Jde o lidi, kteří něco dokázali v jiných oborech. Moc dobře ví, jak je těžké uspět. Vyjadřují nám podporu, je to pro nás motivace. Bohemák je í Karel Šíp. Sice bavič, ale umí být hodně kritický. Všichni jsou neskuteční srdcaři. Takových lidí je hodně, nerad bych na někoho zapomněl. Ivan Trojan jezdí i na venkovní zápasy.“

Měli jste možnost se blíže poznat?

„Ano. Několikrát jsme spolu mluvili. Potykali jsme si. Po loňské záchraně jsme k sobě našli cestu. Na jaře, v prvním jarním kole, jsme hráli s Hradcem v Mladé Boleslavi. Byla zima, na stadionu moc diváků nebylo. A Ivan stál na tribuně v šále. Byl s námi a fandil. Fantastický. Přitom si sám procházel krizovějším obdobím.“

Kdy jste si poprvé uvědomil, že míříte do Evropy?

„Delší dobu, ale nechtěl jsem o tom moc mluvit. Až to navenek vypadalo, že se čtvrtému místu bráním, ale já se jen snažil mužstvo uchránit od mediálního tlaku. Poprvé nás tlak zmuchlal před zápasem se Spartou. Celý týden se o nás psalo. Někteří hráči tomu zbytečně podlehli a Sparta nás trochu uzemnila. Dostali jsme 2:6, byť průběh zápasu takovému výsledku úplně neodpovídal. Od té doby jsem začal kluky chránit. Neuměli si se zájmem novinářů poradit. Některé rozhovory jsme zakázali. Byla to nutnost. Potřebovali jsme se ztratit z mediální pozornosti a soustředit se jen na své výkony.“

Vy sám ale mediální pozornost strháváte některými výstupy na tiskových konferencích. Je to záměr? Součást hry?

„Dost často říkám věci, které si myslím. Buď mě za to lidi ocení, nebo mě nemají rádi. To je v pořádku. Je lepší se takto vyjadřovat, než používat bezpohlavní klišé. Mám rád, když si fanoušci z mého hodnocení odnesou potřebné informace. Snažím se dovysvětlovat věci, vlastní kroky, aby každý pochopil, proč jsem v zápase zachoval tak a tak. Tiskové konference beru jako komunikační kanál směrem k veřejnosti.“

Také si rád rýpnete do novinářů. Třeba redaktorům deníku Sport jste několikrát připomněl, že v předsezonním Magazínu tipovali Bohemians na přímý sestup. Tohle už hra je, ne?

„Pro nás to byla super motivace, mužstvo se povedlo nabudit. Je to vaše práce, já to chápu. Nemám vám to za zlé. Novináře respektuji, my dva se známe dlouho. Na druhou stranu dost často píšete kritické články, nejen o Bohemians, i o jiných klubech. V uvozovkách nemáte žádnou zodpovědnost.“

Nesouhlasím. Máme zodpovědnost za firmu, za kredit redakce, do značné míry za celý český fotbal, jsme součástí branže.

„Já vím. Myslím to tak, že když takový tip zveřejníte, nikdo vás s tím nekonfrontuje. Někteří kolegové by si měli dát pozor na to, co říkají, co píšou. Já si také musím dávat pozor, jak postavím sestavu, jak vystřídám, co řeknu na tiskovce. Protože jsem s tím konfrontovaný právě od vás. Bohužel někteří to střílí hlava nehlava. Nicméně vás vnímám jako důležité postavy fotbalu, spojnici mezi námi a fanoušky. Určitě s vámi nechci bojovat, ale jak si rýpnete do mě, tak já do vás. Myslím, že tak to má být. Patří to k tomu. Mediální povinnosti si plním. Snažím se vyjít vstříc. Nikoho nenapadám, nikoho nemlátím, nedělám scény. A nějaké porýpnutí mají i fanoušci rádi.“

Myslím, že to ustojíme.

(rozesměje se) „Jasně. Takhle to má bejt. Já ustojím vaši kritiku, a vy moji. Ve finále nemá pravdu nikdo z nás.“

Visel magazín Sportu v kabině na nástěnce?

„To ne, ale několikrát jsem klukům připomínal, že je potřeba ukázat lidem, co nám nevěří, že se mýlí. Určitou nedůvěru jsme v jisté fázi sezony cítili i od některých nejmenovaných lidí zevnitř klubu. Potýkali jsme se s poklesem formy způsobený vnějšími faktory. Měli jsme skoro třítýdenní anabázi, kdy se kabinou prohnala vlna covidu, či chřipky. Pak to samé měla Slavia. Nikde jsme to nemedializovali. Nicméně jsme prohráli v Budějovicích, se Spartou. Podepsalo se to na nás. Někteří si mysleli, že je to naše alibi, že se vymlouváme. Hodně mě to nadzvedlo. V klubu jsem měl konflikty. Jakmile cítím křivdu, hráče budu vždycky bránit. Ať vůči lidem z venku, nebo zevnitř.“

Jaké to je čelit zbytečným tlakům od vlastních lidí?