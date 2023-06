Africké poklady z Vyškova větraly obranu Zlína. Chyběl „pouze“ gól

Šest startů ve francouzské Ligue 1, gól do sítě OGC Nice, jeden zápas za reprezentaci Kamerunu U23 a Francie U16. To je vizitka levonohého technika Alexise Elandiho Aléguého (26), individuálně asi nejlepšího hráče druhé ligy. Na opačném křídle válí střelec Bienvenue „Beny“ Kanakimana (23), který je ve Vyškově nejdéle. „Neříkám, že mají na Spartu nebo Slavii, ale v týmech středu tabulky první ligy můžou hrát úplně v pohodě,“ domníval se Pavel Vrba.

Takový mančaft v Česku nenajdete. Všichni čtyři borci MFK na nejofenzivnějších pozicích jsou tmavé pleti a původem z Afriky. „Ještě jsem nehrál proti týmu, kde by jich bylo tolik,“ podivoval se Fantiš nad sestavou Vyškova. Ve čtvrtek mohl zblízka pozorovat, co s balonem dovedou. Hlavně suverén Alégué vynikal. „Zlín s ním měl velké trable, byl to náš stěžejní hráč do ofenzivy. Otevíral prostory pro ostatní, kteří měli dobrý pohyb,“ uvedl kouč Jan Kameník.

Ke střapatému Kamerunci se přidávali i ostatní a favorit měl co dělat, aby ustrážil čisté konto. Povedlo se mu to i díky zákrokům brankáře Stanislava Dostála. Vyškovští Afričané tak odjeli se svými česko-slovenskými parťáky z Baťova města zklamaní. „Oni mají jinou dynamiku, jsou šikovní. Co se týká taktiky a zodpovědnosti, tam to asi není ideální. Toho bychom třeba mohli využít. Ale jsou to dobří fotbalisté a v baráži jsou asi zaslouženě,“ mínil zkušený Fantiš.

Co tedy dělají ve druhé nejvyšší soutěži? Patří do projektu agentury Rainbow, zaštítěného vyškovským majitelem Kingsleyem Pungongem. Majetný Kamerunec posílá na Moravu své hráče z celého světa. Zdaleka ne každý se prosadí, „odpad“ je docela velký. Ale občas se trefí bingo.

Hlavní esa nejsou v rámci Česka tak lehce na prodej. Za lehkonohého Burunďana Kanakimanu nabízel na podzim ostravský Baník údajně 2,5 milionu korun, ovšem Pungong transfer zatrhl. Byť sportovní vedení, sídlící v Česku, mělo odlišný názor. Jenže poslední slovo má vždy big boss. Stejně jako v otázce trenéra.

Nabídky konkurence na opory mužstva se jistě pohrnou i po baráži. V kurzu jsou čtrnáctigólový Kananakimana, Alégué, o stopera Ramathana Musu z Ugandy už se zajímá jablonecký šéf Miroslav Pelta. „Kdyby Vyškov nepostoupil, určitě tam někteří z nich působit nebudou,“ usoudil Vrba. „Viděli jste, že rozdíl mezi mužstvy z dolní části první ligy a předními z druhé není tak velký. Možná býval kdysi, před deseti, patnácti lety. Pokud mí hráči doteď nevnímali kvalitu Vyškova, tak teď už ji určitě vnímají,“ dodal po těsném triumfu a před otevřenou nedělní odvetou.

U afrických techniků bývá problém s taktickou disciplínou, zodpovědnými návraty do obrany. S tím bojují i ve Vyškově. V prvním barážovém duelu se však cizinci „hecli“. I proto měl Zlín, jenž brání příslušnost k elitě, namále. „Nezasloužili jsme si prohrát,“ mínil stoper Jaromír Srubek, patřící Slovácku. Také on Aléguého a spol. pochválil za přístup. „Bylo vidět, že si uvědomují vážnost toho utkání. Musíme to ocenit. Jsem za ně rád, že k tomu takto přistoupili,“ dodal.

Aby Vyškov dokonal senzaci, musí jeho legionáři přidat k fotbalové estetice efektivitu.