Posily Baníku v minulé sezoně: lazaři, hvězdy i průšvihy. Úspěšnost nic moc

Video se připravuje ... Sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško plánuje přes léto přivést až šest nových hráčů. Oficiálně zatím do Ostravy dorazil jen Abdullahi Tanko z Varnsdorfu, oznámení dalších posil, například ze Slavie, o kterých již iSport.cz informoval, by se mělo uskutečnit záhy. Pojďme se ale podívat na transfery v minulé sezoně. Povedly se? Zatímco předchůdci Aloisi Grussmannovi moc ne, tak Mikloškovi ano, takže fanoušci mají naději, že trend bude pokračovat. Suverénně nejpovedenější akvizicí byl Srdjan Plavšič, jenž Slezanům zachránil sezonu. Jiní doplatili na zdravotní problémy.

Ladislav Takács (26) přišel: ze Slavie na přestup

pozice: stoper, defenzivní záložník

hierarchie v týmu: užší kádr

v ligové sezoně: 5 zápasů/299 minut/0 gólů+ 0 asistencí Pět utkání loni na jaře stačilo majiteli Václavu Brabcovi, aby si řekl, že milionovou opci na tehdejšího hosta z Edenu uplatní. Takács tak přestoupil ze Slavie do Baníku a kouč Pavel Vrba ho plánoval nainstalovat do středu hřiště jako pevnou defenzivní hráz, byť v přípravě vysoký univerzál neoplýval zrovna jistotou. Plán vydržel (opět) jen pět ligových zápasů... V listopadu Takács absolvoval osteotomii (operace protnutí kosti, aby se srovnalo koleno) a od té doby se dává dohromady, takže hodnocení transferu zatím nemůže být pozitivní. Vzhledem k tomu, že klub na jeho pozice shání posily, je otázkou, jakou budoucnost v Ostravě bude mít. Smlouva s opcí platí ještě na rok. známka transferu od iSport.cz: 4 Ladislav Takács toho za Baník moc neodehrál • Foto Michal Beránek (Sport)

Michal Frydrych (33) přišel: z Wisly Krakov na přestup

pozice: stoper

hierarchie v týmu: užší kádr

v ligové sezoně: 14 zápasů/1260 minut/2 góly+1 asistence Podobný případ jako Takács: od listopadu kvůli zdravotním problémům nenastoupil. Přitom úvod až na kolísavou výkonnost, která byla způsobena nepovedeným předchozím polským angažmá, nevypadal strašidelně. Pod Pavlem Vrbou i Pavlem Hapalem patřil Frydrych do základní sestavy, byl nebezpečný při útočných standardkách. Zlom přišel v zimě v Turecku, kdy Baník raději začal vsázet na dva leváky. Davida Lischku a Karla Pojezného, později ho v týmové hierarchii přeskočila i zimní posila Eneo Bitri. Sportovní ředitel Luděk Mikloško by rád přivedl pravého stopera, tudíž pozice zkušeného odchovance v příštích měsících nebude jednoduchá. Kontrakt má do června 2025. známka transferu od iSport.cz: 3- Michal Frydrych brání hradeckého Daniela Vašulína • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jan Kubala (23) přišel: z Udine na přestup

pozice: levý (wing)bek, záložník

hierarchie v týmu: B-tým

v ligové sezoně: - Vrátil se po letech z Udine, aby zatlačil na Jiřího Fleišmana. Dopadlo to tak, že všem bylo po pár trénincích a přípravných střetnutích jasné, že na áčkovou úroveň Kubala nemá. V srpnu proto odešel hostovat do druholigového Vyškova, aby ho kouč Jan Trousil pozvedl. Nejdřív nastupoval, postupem času minutáž ubývala. A pak v listopadu překvapivě prohlásil, že končí profesionální kariéru a dá se na vysokoškolské studium. Rozvázal s Baníkem smlouvu, čímž příběh skončil. známka transferu od iSport.cz: 5 Jan Kubala ukončil kariéru • Foto www.fcb.cz

Eldar Šehič (23) přišel: z Karviné na hostování s opcí (která byla uplatněna)

pozice: levý (wing)bek, záložník

hierarchie v týmu: širší kádr/rotace

v ligové sezoně: 25 zápasů/1272 minut/0 gólů+ 1 asistence V letní přípravě vypadal Bosňan nadějně, Pavel Vrba ho při absenci křídel využíval i na ofenzivnější pozici a Šehič vstřelil gól Celtiku. Jenže v soutěžních utkáních mu pořád něco chybělo. Jinak řečeno: přišel, aby vytlačil Jiřího Fleišmana, ale to se mu podařilo až na konci sezony, kdy Hapal řízl do sestavy a omladil ji. Nelze mu upřít snahu, běžeckou intenzitu, nicméně potřeboval by větší kvalitu ve finální fázi, tedy zjemnit první dotyk, lépe vnímat součinnost s ostatními a zpřesnit centr. Jediná asistence (oproti Fleišmanově statistice 3+3) je slabá bilance. Baník ho nicméně z Karviné vykupuje, byť je možné, že mu na Bazaly dorazí ještě jeden konkurent. známka transferu od iSport.cz: 3 Eldar Šehič se raduje z gólu • Foto Michal Beránek (Sport)

Jiří Letáček (24) přišel: z Pardubic na hostování s opcí (která byla uplatněna)

pozice: brankář

hierarchie v týmu: užší kádr

v ligové sezoně: 9 zápasů/810 minut/3 nuly Na prvoligovou příležitost v ostravském dresu čekal tři čtvrtě roku, protože na podzim nepůsobil jistě. Z Pardubic nebyl zvyklý na tlak, fanoušky, týmu se navíc pod Pavlem Vrbou nedařilo a atmosféra houstla. Vrcholem byl nepodařený pohárový duel v Kroměříži. Letáček však dobře trénoval, ukázal charakter a byl odměněn nejen pozicí jedničky, která vystřídala legendu Jana Laštůvku, ale i tvrdým přestupem do Baníku. Paradoxní je, že v novém ročníku by měl být jeho parťákem v brankářském minitýmu Jakub Markovič, bývalý kolega z Pardubic patřící Slavii. Oba mají v nejvyšší soutěži odchytáno jen něco málo přes 30 utkání. známka transferu od iSport.cz: 2- Baník - Plzeň: Skvělý Letáček! Kryl Sýkorovu jedovku i Chorého dorážku Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Robert Miškovič (23) přišel: z Istry na přestup

pozice: střední záložník

hierarchie v týmu: širší kádr/rotace

v ligové sezoně: 23 zápasů/882 minut/0 gólů+ 1 asistence Před rokem ho přímo v Chorvatsku skautoval někdejší kouč Ondřej Smetana. Tehdejší sportovní ředitel Alois Grussmann jako by se nepoučil z případu Pepeho Meny, který se do soubojové české ligy absolutně nehodil, a přivedl i Miškoviče. Zatím to vypadá, že dopadne stejně jako Španěl. Sice si rozumí s míčem, nicméně obří slabinou je jeho chování bez míče, přepínání po ztrátě balonu, důraz a běžecká intenzita. I efektivita, čehož je důkazem jedna asistence. Pavel Hapal mu však i tak dopřával na jaře nadstandardní minutáž, vyústěním je konec Nemanji Kuzmanoviče. O deset let starší Srb konkurenční minisouboj prohrál, ačkoli nastřádal 3+7 a nepodával horší výkony. Šikovný mladý slávista Tomáš Rigo by neměl mít problém Miškoviče nechat v hierarchii za sebou. známka transferu od iSport.cz: 4- Robert Miškovič z Baníku v souboji s hradeckým Petrem Kodešem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Srdjan Plavšič (27) přišel: ze Slavie na hostování bez opce

pozice: křídlo

hierarchie v týmu: klíčový hráč

v ligové sezoně: 24 zápasů/2008 minut/5 gólů+5 asistencí Krizové řešení zachránilo sezonu, velkou práci na překvapivém příchodu z Edenu odvedl trenér Pavel Vrba, jenž měl Plavšiče ve Spartě, a kamarád Nemanja Kuzmanovič. Až na malý výkonnostní výpadek na začátku jara, kdy Srb řešil příjemné rodinné záležitosti, byl téměř v každém utkání nejlepším hráčem Baníku. Na kdyby se nehraje, ale není nadsázkou prohlásit, že bez něj by se Slezané možná topili v baráži. Plavšič na sebe bral zodpovědnost, získal si náročné fanoušky nejen technickými kousky, ale zejména poctivým přístupem. Mít vedle sebe kvalitnější spoluhráče a lépe fungující systém, končil by ročník s lepší bilancí než 5+5. I tak šlo o sezonu, kdy nasbíral největší minutáž i nejvíc gólů a asistencí. Negativum? Extrémní závislost na drobném rychlíku by měla být na Bazalech letním tématem číslo jedna. Poslední dva duely ukázaly, že bez něj hrozí průšvih. známka transferu od iSport.cz: 1 Baník - Bohemians: Nezastavitelný Plavšič za obranou a propálil Bačkovského! 2:0 Video se připravuje ...

Cadu (25) přišel: z Plzně na hostování bez opce

pozice: křídlo

hierarchie v týmu: důležitý hráč

v ligové sezoně: 26 zápasů/1975 minut/5 gólů+2 asistence Rozjížděl se pomaleji jako diesel, Brazilcovy výkony zpočátku nebyly lepší, než před ním předváděli odchovanci Petr Jaroň s Davidem Buchtou. Postupem času však host z Plzně ukázal kvalitu i charakter, protože často byl jedním z mála hráčů, na kterém byla vidět snaha zvrátit nepříznivý výsledek. Platí pro něj to, co u Plavšiče: mohl mít více asistencí, protože jeho centry byly adresné, ale spoluhráči je nepřetavili v góly... Stejný je i postoj Baníku směrem k jeho budoucnosti, protože Ostravští by Cadua i Srba chtěli mít i v příští sezoně. Kmenový hráč Viktorie si Slezsko oblíbil, ale možná ho bude chtít využít nový kouč Miroslav Koubek. A to třeba i v obraně, kde podával skvělé výkony dříve v Pardubicích. FCB ho na pozici krajního beka nevyzkoušel. známka transferu od iSport.cz: 2 Pardubice - Baník: Cadu vtipnou ranou z penalty srovnal na 1:1! Video se připravuje ...