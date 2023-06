Wágner o financích Příbrami: Pokud se to nezačne měnit, trochu zlepšovat...

Majitel Jaroslav Starka netajil: Pro Příbram by byl postup do ligy ekonomickou spásou. Finančně je na tom klub prachbídně, přesto urval ve druhé nejvyšší soutěži postup do baráže, v níž však nestačil na fotbalisty Pardubic. Nic na tom nezměnil ani kapitán, matador a rváč na hrotu Tomáš Wágner.

Tomáši, jste po remíze v Pardubicích, která pro domácí znamená udržení, hodně dole?

„Po zápase jsem samozřejmě naštvanej. Mrzí mě jedna věc. Jsme mladý tým a já se tam rozčiluju nejvíc. Chyběla mi tam touha něco zkusit. My házíme aut dvě minuty, jako kdyby bylo dvacáté kolo a nám stačil bod.“

Čím to je?

„Je to o mladých, jestli chtějí něco dokázat, hrát ligu. Neviděl jsem tam to úplné srdce: Pojďme se o ten zázrak porvat. To tam, myslím, nebylo.“

Je pravda, že vy jste emoce netajil. O čem jste tak často debatoval se sudím Miroslavem Zelinkou?

„(usměje se) Bylo to úplně v pohodě. Řešili jsme, jestli fanoušci vběhnou po konci na hřiště. On to trochu pouštěl, nechával i zákroky na mě, ale to bylo i na druhé straně na Pavla Černého. Odpískal to výborně.“

Vypadá to však, že výsledek nesete těžko…

„No. My jsme sice byli ve druhé lize dlouho první, ale to bylo na podzim díky trenérům Márovi Niklovi a Tomáši Zápotočném, kteří v zimě odešli. Minulé léto jsme se potkali před sezonou, absolutně jsme změnili mančaft. Přišli kluci, kteří už ani nevěřili, že budou hrát druhou ligu, byli ve třetí a najednou se utvořil dobrý tým a šlapalo to. Samozřejmě, každý chce postoupit, Pardubice se zase chtěly zachránit. Je to zasloužený, v lize se udržel ten lepší.“

Byli jste pod velkým tlakem? Finanční situace Příbrami je bídná.

„Je to jednoduché, řeknu to v krátkosti. Začnu od našeho hřiště, které je katastrofální. To už je nějaký náznak toho, jestli do ligy chceme, nebo ne. Pak přijedete do Pardubic, a když se jako divák zamyslíte nad tím, kdo by měl v baráži uspět, tak všichni řeknou, že Pardubice. U nás také lidi přišli na první zápas, klobouk dolů, ale problémy kolem klubu prostě jsou.“

Jak na tým dopadaly? Majitel Starka přiznal dluhy vůči hráčům.

„Myslím, že kdo vnímá fotbal, tak o potížích ví. Řeknu to asi takhle: Pokud se to nezačne měnit, aspoň trochu zlepšovat, tak musíme brát jako zázrak i tu baráž.“

Je vám třiatřicet. Už víte, jaká bude vaše budoucnost?

„Uvidíme, už se tím moc nestresuju, co má přijít, přijde. Soustředil jsem se na tyhle dva zápasy, co bude dál, to se rozhodne v příštích dnech. Ale teď bude dovolená, třeba se potkáme na letišti.“