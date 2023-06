Expert Levý o baráži: Zúžil bych ligu, druhá není profesionální. Co Afričané?

Baráž mu ukázala nebetyčný rozdíl mezi první a druhou ligou, vůbec ho nepřekvapilo, že se ve fotbalové nejvyšší soutěži nakonec udržely Zlín s Pardubicemi - přehrály Vyškov i Příbram. „Výsledkově to tak na první pohled nevypadalo, ale bylo to jednoznačně vidět,“ řekl Stanislav Levý, expert deníku Sport a webu iSport.

Zamlouvá se vám koncept české ligy, do kterého zapadá i baráž?

„Letošní sezona ukázala, že nadstavba měla něco do sebe. O titul se sice nehrálo do posledního kola, ale o záchranu ano. Úplný nesmysl je ale prostřední skupina, tam jde o zlatý ananas, jak se říká. Nezajímá to vůbec nikoho. Je potřeba si to nějakým způsobem vyhodnotit.“

A co baráž?

„Dává prvoligistům větší šanci udržet se. Druhý rok po sobě se ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou. I když to nebylo jasné výsledkově, herně ano. Pokud bych měl hodnotit jen čtyři utkání baráže, chci říct jednu věc.“

Povídejte.

„Liga by se měla zúžit. Neberu argument, že by ubylo místo mladým hráčům. Pokud má takový kluk výkonnost a ctižádost, prosadí se ještě v konkurenčnějším prostředí, než nabízí naše první liga.“

Jaký model byste zvolil?

„Přemýšlel jsem o tom a viděl bych to na dvanáct mužstev. Hrálo by se dvoukolově, pak by se rozdělily kluby na dvě šestky o titul a o záchranu. Dalo by to třicet dva zápasů, což sice není třicet čtyři až pět jako teď, ale to by se dohnalo tím, že by se pohár hrál například od čtvrtfinále na dvě utkání. Tím bychom se přiblížili počtu zápasů, který chceme.“

V baráži uspěly dvě trenérské generace. Měl to těžší Radoslav Kováč, nebo Pavel Vrba?