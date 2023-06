Dilema Bohemians. Na Evropu napsali Ďolíček, ale výjimka spíš nedopadne

Bohemians prohráli s Olomoucí, přesto postupují do kvalifikace o EKL • ČTK

Ve Vršovicích se pere srdce s rozumem. Bohemians se po 36 letech probojovali do evropských pohárů a teď neví, kde kvalifikaci Konferenční ligy budou hrát. Emoce volí Ďolíček, zastaralý stadion s nízkou kapacitou, který nejslavnější zápasy zažil, ale má to nejlepší dávno za sebou. Vedení klubu ho dokonce zapsalo do systému UEFA, ale příliš nepočítá s tím, že projde. Pravděpodobnější variantou je Letná.