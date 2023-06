Koubek: druhá výzva v Plzni! Možné změny, náročný proces s majitelem

Na západě Čech napíše nečekanou, druhou kapitolu. Miroslav Koubek se vrací po téměř osmi letech do Plzně, jak s předstihem informoval deník Sport a web iSport.cz. Nahradí Michala Bílka, s klubem se dohodl na roční smlouvě. Do pozice asistenta přichází Jan Trousil, naopak končí Pavel Horváth. Klub intenzivně pracuje na složení kádru a stále probíhají jednání o vstupu nového majitele. Co se v klubu děje po příchodu zkušeného kouče?

Adolf Šádek si v pondělí odškrtl první úkol, podepsal nového trenéra. Vsadil na zkušeného Miroslava Koubka. Pro mnohé jde o překvapivý návrat muže, jenž s Plzní slavil titul před osmi lety. „Nabídky z Viktorie si nesmírně vážím. Jde o jakési ocenění mé práce a jsem rád, že jsme se domluvili. Do práce mám obrovskou chuť a je před námi velká výzva,“ prohlásil nový trenér pro klubové stránky.

Uzavřený je krátkodobý, roční kontrakt. V pozici hlavního kouče nahradí Michala Bílka. „Rozhodli jsme se tak na základě jeho nesporných odborných kvalit, zkušeností i stylu, jakým se týmy pod jeho vedením prezentují,“ sdělil v klubovém prohlášení majitel Šádek. Uvažoval i o jiných adeptech, jednání s Martinem Svědíkem krachla mimo jiné na tom, že kouč Slovácka požadoval ekonomické garance související se vstupem nového majitele nebo investora.

Jaká je aktuální situace? Podle informací Sportu jsou na stole nabídky investičních skupin ze Švýcarska a Rakouska. Zbývají udělat poslední kroky legislativně komplikovaného procesu, mimo jiné týkající se převodu domluvené finanční částky. Pokud k tomu u kandidáta číslo jedna (investoři ze Švýcarska) k určitému termínu nedojde, povedou se dál jednání také s rakouskou stranou.

Zpět k již vyřešenému, trenérskému rébusu. Koubek převezme tým 19. června, kdy oficiálně startuje letní příprava. „Již nyní společně intenzivně pracujeme na složení kádru pro novou sezonu,“ zmínil Šádek. Na startu přípravy se do mužstva vrátí někteří mladíci z hostování (Šulc, Hranáč, Čihák, Kronus).

Pod Koubkem by mohli pokračovat i Filip Kaša nebo Radim Řezník, jimž skončila smlouva a klub bude řešit jejich budoucnost. Naopak v případě Václava Pilaře je pravděpodobnější odchod do mateřského Hradce. Klub si už pojistil útočníka Rafia Durosinmiho, na nějž poslal do Karviné dvacetimilionovou opci. Další výraznější investice do hráčů záleží na tom, zda se Šádkovi podaří dotáhnout vstup nového majitele.

Koubek má za sebou úspěšné působení v Hradci, kde mu po sezoně vypršela smlouva. Na východě Čech se s předstihem dohodl, že vzájemná spolupráce dál pokračovat nebude. Zatímco první sezona po návratu do ligy dopadla Hradci skvěle, ve druhé už se vztah trenéra s kabinou vyčerpal.

S Plzní slavil v sezoně 2014/15 mistrovský titul. „Jsou to vzpomínky, na které nejde zapomenout, a tento moment mám dokonce zvěčněný v podobě tetování, což všichni dobře vědí,“ řekl s úsměvem jednasedmdesátiletý odborník, který svou veškerou pozornost nyní věnuje přípravě na novou sezonu.

Klub oznámil další změny v trenérském týmu. Novým asistentem se stane Jan Trousil, bývalý vynikající ligový fotbalista, který vedl coby hlavní kouč druholigový Vyškov. V klubu zůstávají Marek Bakoš, Zdeněk Bečka, Matúš Kozáčik (trenér brankářů) a Martin Kastner (kondiční trenér).

„Těším se na spolupráci s nimi. Cítím z nich rovněž velkou energii do práce. Zároveň se těším i na viktoriánské fanoušky, na které mám jen ty nejlepší vzpomínky. Našim cílem je vytvořit fanouškům Viktorky co nejvíce důvodů k radosti,“ uzavřel Koubek. Naopak společně s Bílkem v Plzni skončil Pavel Horváth, klubová legenda a jeden ze symbolů klubu.