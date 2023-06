Černý bez piva, zůstává v Pardubicích: Budu se rvát. Pro Kováče je důležitý

Když dorazil do angažmá v Pardubicích kouč Radoslav Kováč, ve druhém ligovém utkání v Teplicích posadil Pavla Černého na lavici mezi náhradníky. Byla z toho prohra 1:5 a také jedno procitnutí. „Po dvaceti minutách jsem viděl, jak jsou kluci bez Páji bezradní,“ vzpomínal trenér.

„Sestava je samozřejmě na trenérovi. On mi tenkrát vysvětlil taktický záměr. Bohužel se asi trošku minul účinkem, bylo to jinak, než předpokládal. Pak jsem se vrátil do základu a vydržel až do konce,“ usmíval se útočník po závěrečném duelu sezony, po bezgólové remíze s Příbramí v úspěšné baráži.

Důvod Kováčova říjnového kroku byl přes tristní výsledek pochopitelný. Chtěl otestovat, zda nebude bez tehdy sedmatřicetiletého borce sestava pohyblivější, živější, lépe presující. Ukázalo se však, že Černého přednosti, tedy schopnost pokrýt míč, přehled, slušná produktivita stále převažují.

„Ve hře zády k bráně patří k nejlepším útočníkům ligy. Jestli není vůbec ten nejlepší,“ pronesl Petr Nerad, bývalý hráč Bohemians, Jihlavy či Baníku. „S Pájou se hraje skvěle. Jsme na něj zvyklí,“ potvrdil klíčový záložník Michal Hlavatý, jenž kooperaci s kapitánem zhusta využívá.

Kováč to pochopil. Od té doby zvládl Černý třiadvacet utkání v lize plus dvě v baráži. Pouze jednou nebyl v základní sestavě. V sezoně zapsal celkem třicet tři startů v nejvyšší soutěži, k tomu zmiňované střety s Příbramí. Trefil se šestkrát, třikrát asistoval. Gólově to pro něj byl nejlepší prvoligový ročník – nikdy nebyl střelec jako táta Pavel, to je nutno zmínit.

Pardubice - Baník: Černý výstavními nůžkami otevřel skóre! 1:0 Video se připravuje ...

Je však nesmírně platný. Proto podepíše s Pardubicemi nový kontrakt, zůstane součástí mančaftu, i když mu bylo na konci ledna osmatřicet. „Nedivím se Pardubicím. Je to správný lídr,“ glosoval rozhodnutí Stanislav Levý, expert deníku Sport.

Potvrdil to i Kováč. Když dostal po baráži otázku, zda by se mu do kádru nehodil příbramský hrot Tomáš Wágner, odvětil: „My máme Páju.“

„Odehrál jsem toho dost, poslední dobou se cítím líp a líp. Teď dostaneme volno, chvíli si odpočineme. No, já samozřejmě musím spočinout o trochu míň. Ve svých letech se musím hýbat, aby mě příprava tolik nebolela,“ vykládal forvard.

Vedle klasického nachystání se na další sezonu ho čeká ještě jeden úkol, který společně s trenéry plní už od jejich příchodu. Postupně shazuje nějaké to kilo, před pár týdny mu chyběla do cíle ještě dvě. I proto upravil životosprávu, při oslavách udržení byste ho rozhodně nepotkali s pivem.

„Moc to po něm roste,“ usmál se a ukázal si na břicho. Místo něj si dá radši vinný střik a vrhne se do trénování. Nečekejte, že by dostal nějaké úlevy. Kouč mu je nabízel, ale on jen mávl rukou. „Je to bejk,“ podotkl Kováč.

Práce se mu vyplácí, přes věk matadora je v útoku jasnou jedničkou. Kolega Ladislav Krobot, host z Mladé Boleslavi, se na plac dostával vždy až na poslední půlhodinu či méně. Černý navíc rozhodně neplánuje na svém postavení něco měnit. Hypotetickou nabídku na posun do mentorské pozice a občasné výpomoci by sice přijal, ale jedině ve chvíli, kdy by nebylo vyhnutí.

„Cítím se plnej sil, budu se rvát o místo v základní sestavě a i v další sezoně. Myslím, že někdo přijde, konkurence mi nevadí, ale nehodlám flek přenechat,“ vzkázal jasně. „Neprodám kůži lacino.“