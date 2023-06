Juliš se po třech letech vrátí do Olomouce, zájemci z ciziny mají smůlu

Dělal si na něj zálusk například bohatý slovenský mistr Slovan Bratislava, ale útočník Lukáš Juliš (28) se po dobrodružství na Ibize, která padá to třetí španělské ligy, podle informací iSport.cz rozhodl pro návrat do známého prostředí. Po třech letech znovu obleče dres Olomouce, kde střílel góly na jaře 2020. Se Sigmou se dohodl na dvouroční smlouvě, podpis je otázkou nejbližších dní.

Před třemi roky to byl na Andrově stadionu fičák. Lukáš Juliš, host ze Sparty, tam střílel góly na počkání. Tehdejší trenér Radoslav Látal ho využíval ve dvojici s Mojmírem Chytilem, jenž tehdy ještě nastupoval jako podhrot, a klapalo to. Juliš nasázel ve 14 soutěžních duelech 10 gólů a s fanoušky se loučil jako jeden z nejlepších zakončovatelů posledních let, což potvrzovali i brankáři vytahující na tréninku míče ze sítě po chytrých ranách placírkou.

Nyní na něj bude Olomouc spoléhat znovu, jen kooperace již bude trochu jiná. Juliš totiž na hrotu Sigmy nahradí právě Chytila, posilu Slavie. Kouči Václavu Jílkovi se tak uleví, letní priorita v podobě podpisu kvalitního forvarda se nakonec povedlo splnit celkem brzy, měl by ho přivítat již za týden na začátku přípravy. Přitom ještě před pár dny příliš optimisticky nemluvil...

„Je to ve fázi sondování, žádné konkrétní jméno nyní neuvedu. Ale musíme říct, že za poslední měsíc jsme útočníků viděli snad deset, v naší lize i zahraničí. Samozřejmě nejsme klub, který si dovolí koupit útočníka za milion eur, který bude dávat patnáct gólů za sezonu. Takže je to fakt citlivá věc, na kterou je potřeba jít s rozvahou. Pokud ten vhodný typ najdeme, je potřeba, abychom se trefili. Musíme se trefit,“ apeloval Jílek.

Juliš je osvědčené jméno. Pokud bude zdravý, není pochyb o tom, že za moravský klub bude střílet branky i nadále. Navíc je potřeba říci, že v současnosti najde v olomoucké kabině mnohem kvalitnější kádr, než byl ten Látalův. I to je jeden z důvodů, proč se rozhodl pro návrat.

Podle informací iSport.cz se na něj vyptávaly největší slovenské celky včetně Slovanu Bratislava, situaci monitorovaly i kluby z Polska (třeba Látalova Termalica) a Maďarska. Všude by si Juliš vydělal víc, ale po dobrodružství na Ibize (13 utkání/1+1) chtěl kariéru i z rodinných důvodů stabilizovat ve známém prostředí.

Byť sportovní manažer Ladislav Minář na nedávné besedě s fanoušky rázně odmítl, že by měl někdo z hráčů nadstandardní podmínky, protože by to nedělalo dobrotu, Juliš je v bonusech dostane. Je to logické. Přichází po skončení smlouvy, má nějakou historii a Sigma jej nutně potřebuje. Všechny tyhle aspekty hrají ve prospěch útočníka, který by měl dvouletý kontrakt podepsat v nejbližších dnech, či dokonce hodinách.

Konkurencí pro rodáka z Chrudimi bude na Hané Antonín Růsek, jehož však trápí vyhřezlá ploténka, Pavel Zifčák, Denis Kramář, Jakub Přichystal či mladý Matěj Hadaš s Janem Fialou.

David Vaněček s Tomášem Zlatohlávkem jsou na odchodu, stejně jako masér Marek Elek mířící do Plzně. Nahradí jej Tomáš Andrés z Vyškova.