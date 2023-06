Zpoždění dostavby arény v Hradci. Ale první domácí zápas se prý stihne

Stavba nového fotbalového stadionu v Hradci Králové bude mít měsíc zpoždění a včetně kolaudace by měla být hotová do 30. července. ČTK to dnes řekla primátorka města Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Podle smlouvy je termín dokončení díla včetně kolaudace 30. června. Vyjádření konsorcia stavebních firem ČTK zjišťuje.