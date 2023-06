Podaný o stadionu nad 20 tisíc: ten nový sparťanský? Šel bych do toho

Finále Konferenční ligy v Edenu, Praha obsypaná fanoušky obou týmů, velký fotbalový svátek po všech stránkách. Potřebuje Česko stadion nad 20 000 diváků, aby se na podobné akce dostalo co nejvíc diváků? „Myslím, že by se tady takový stadion uživil, ale ne ve smyslu národního stadionu,“ říkal Jakub Podaný v předzápasovém programu studia iSport.cz před utkáním West Ham – Fiorenitna. „Musel by na něm hrát klub, což v tuhle chvíli vypadá spíš na Spartu a její nový stadion, zřejmě na Strahově. Byl bych za to rád,“ pokračuje Podaný.