Laštůvka, Kuzmanovič či Kozák do Karviné? Trenér chce výšku a rychlost

Fotbalisté Karviné udolali Třinec a po roce se vracejí do první ligy • ČTK / Pryček Vladimír

Lukáš Budínský slaví postup do ligy. Už zase • ČTK

Jan Laštůvka a Nemanja Kuzmanovič nebudou pokračovat v Baníku. Půjdou do Karviné? • Dominik Bakeš / Sport

Tomáš Hejdušek dovedl Karvinou do první ligy • ČTK / Pryček Vladimír

Karvinský trenér Tomáš Hejdušek k posilám zatím nic neprozradil, řekl ale, jaké vlastnosti a schopnosti by měly mít • koláž iSport.cz

Do elitní soutěže se Karvinští vrací po roční pauze. V rozjezdu přípravy je kádr spíš slabší, než silnější. Kariéru ukončil Michal Papadoplos a zkušení lídři Lukáš Budínský s Danielem Bartlem nebo brankář Jiří Ciupa zatím kontrakty podepsané nemají. A nová jména žádná.

„Nejsem z toho nervózní, vůbec,“ reagoval trenér Tomáš Hejdušek. „Větší boom tady byl po minulé sezoně, kdy se sestoupilo z první ligy. Stavěl se úplně nový tým, přišli zajímaví fotbalisté. V létě, pak se to vhodně doplnilo i v zimě a teď má mužstvo svou tvář. Momentálně bych nechtěl, aby se to zase měnilo ve velkém.“

Posílit ovšem potřeba bude. S tím trenér souhlasí. „Určitě potřebujeme výšku,“ přitakal. „Máme malé kluky a při standardkách jsme měli velký problém. Potřebujeme to zvednout. V obraně rozhodně, ale nebránil bych se výšce ve středové řadě ani nahoře. Máme v kádru rychlostně zajímavé kluky, ale Memič, Antovski, Adeleke, Budínský ani třeba Boháč nemají výšku. Tu mají pouze Honza Žídek, který byl zraněný, a Bederka.“

Když v Baníku skončili záložník Nemanja Kuzmanovič (34) a brankář Jan Laštůvka (40), karvinský rodák, začalo se spekulovat o jejich přestupu do Karviné. „Nejraději bych to nekomentoval,“ reagoval Hejdušek. „Na druhou stranu, já raději pracuji s mladšími hráči. Tím se netajím. Možná mám růžové brýle a v lize si nabiju pusu. To mi říkali i ve druhé lize, ale já tvrdím, že tu máme šikovné mladé kluky. Věk se bohužel nedá zastavit.“

K Laštůvkovi přitom chová velký respekt a uznání. „Není jen ikona Baníku, ale českého fotbalu vůbec. Bohužel byl na konci sezony zraněný, má své zdravotní problémy. Nechci říkat, že tu nebude, nebo bude. Ale máme šikovné mladé brankáře a já bych se raději vydal tímto směrem.“

Podobně reagoval i na útočníka Libora Kozáka (34), který uplynulou sezonu hrál za Slovácko a Zlín. „Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Mám rád vpředu rychlost. Neříkám, že je Kozák pomalý, ale mám vpředu rád typologicky trochu jiné hráče. Jsou tady Adeleke nebo Ezeh, kteří umí balon přikrýt. A když se budeme bránit a budeme chtít překonat obranu rychlým protiútokem, tak mají daleko větší rychlost.“

Stejně jako v minulosti by případnými žolíky Karviné mohli být právě dravci z Afriky. I v mládežnických týmech jich mají několik. „Všichni vypadají velice dobře,“ říká Hejdušek. „V devatenáctce i v béčku ukazují slušnou výkonnost a šanci si zaslouží.

Podle trenéra je velkým plusem, že jsou v Karviné už od dorosteneckého věku. „Máme dost času zjistit, jestli jsou pokorní, jestli dělají něco navíc. Vidíme je a máme je odzkoušené, tak proč jim nedat šanci? Jsou šikovní, talentovaní. A teď to jenom o tom nemít strach je postavit,“ dodal kouč.