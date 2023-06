Podroužek míří ze Sportu do Dynama: Snil jsem o tom. Popsal změnu i plány

Je to skok, který český fotbal patrně nepamatuje. Z novinářské pozice přímo na místo sportovního ředitele prvoligového klubu. Jan Podroužek, redaktor deníku Sport, v srpnu odejde dělat fotbal do Českých Budějovic.

Jan Podroužek přišel do redakce Sportu ve dvaceti letech, po dalších třinácti odchází za svým snem. „Dělat sportovního ředitele je pro mě ta nejlákavější práce, která může být,“ říká.

České Budějovice ho s nabídkou oslovily v dubnu, vše se dohodlo v posledních dnech. „Vždy jsem o takové věci snil a přemýšlel a Dynamo mi dokázalo takovou práci nabídnout. V redakci Sportu jsem prošel neuvěřitelnou školou a jsem za ni moc vděčný. Dostal jsem veškerý základ, vybudoval si kontakty, získal profesní zkušenosti. Je to nenahraditelné,“ vypráví.

V Českých Budějovicích se bude naplno hlásit v srpnu. „Nejprve se budeme o kompetence dělit s Milanem Čadkem, stávajícím sportovním ředitelem, s postupem času přejdou na mě,“ vysvětluje Podroužek.

Pro připomenutí, Čadkovým předchůdcem ve funkci byl Tomáš Sivok, který se však s klubovým majitelem Vladimírem Koubkem nerozešel docela v dobrém. Sporů se však příští sportovní šéf nebojí. „Pan Koubek na mě udělal velmi důvěryhodný dojem, i to je součástí mého rozhodnutí. Mluví konzistentně.“

Teď to podstatné. Jaká je jeho představa o příštím sportovním směřování Dynama? „Budeme přivádět hráče, kteří odevzdají svůj sportovní výkon, v čase ho pozvednou s perspektivou následného pozitivního přínosu pro ekonomiku klubu,“ vysvětluje Jan Podroužek. „Aby klub byl díky těmto principům snáze financovatelný, nebo dokonce samofinancovatelný.“

V rozhodnutí přijmout nabídku hrála roli i jména obou trenérů – Tomáše Zápotočného a Marka Nikla. „Současné nastavení Dynama a vzájemné lidské vztahy, vstřícné personální obsazení, i to byly důvody, aby se tenhle dost netradiční krok mohl stát,“ potvrzuje Podroužek a nebojí se, že by se po svém srpnovém příchodu už nemusel s trenéry dlouho potkávat… „Troufám si říct, že se to nestane, pokud s tím nebudu souhlasit. Jdu do klubu, kde v tomto ohledu panuje stabilita, i proto jsem se takto rozhodl.“

Z novinářů se nejvýš vyšvihl Přibyl

Ano, je to velmi netradiční krok. Z bývalých novinářů to nejvýše ve fotbale dotáhl Lukáš Přibyl, až na místopředsedu představenstva Sparty s velmi vysokými pravomocemi, předtím pracoval jako ředitel Bohemians 1905. Jeho krok z České televize však nemířil rovnou takto vysoko, nejprve na Letné začínal jako ředitel komunikace – tedy svým způsobem na novinářské pozici.

Podobně jako Jakub Otava, který z pozice komentátora TV Nova rovněž odešel na pozici ředitele komunikace Sparty, z níž se časem vyšvihl na vlivného muže klubu. „Měl jsem to postupně. Začal jsem chodit na porady sportovního vedení, pak jsem stoupal výš. Měl jsem možnost klub poznat. Nebylo to tak divoké,“ vidí Jakub Otava možné úskalí v případě Jana Podroužka.

Přidává další postřehy. „Hodí se, že jako novinář i sportovní ředitel musíš mít co nejvíc informací o tom, co se na trhu děje, v tom je to podobné. Jinak je to celé úplně něco jiného. Honza bude sedět na druhé straně stolu. Úplně se mu obrátí profesní i osobní život,“ myslí si Otava.

Podobný krok jako Podroužek, tedy přímý přechod od propisky do nenovinářské pozice v klubu, učinil v devadesátých letech Jan Říčka. Odešel rovněž z deníku Sport do Slavie, kde pracoval jako asistent trenéra u mládeže. Pak působil coby asistent trenéra Miroslava Beránka v Blšanech a naposledy pracoval na výjimečné pozici skauta pro Manchester City.