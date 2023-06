Sparta hlásí posilu, potvrdila Ševčíka z Brna. Podepsal víceletou smlouvu

Mistrovské oslavy definitivně utichly. A Sparta už pracuje na podobě kádru, s nímž vyrazí do Evropy i za obhajobou titulu. Úřadující čeští šampioni v pondělí potvrdili příchod Michala Ševčíka ze Zbrojovky, o němž deník Sport informoval už v zimě . Dvacetiletý záložník podepsal na Letné víceletou smlouvu.

Ševčík po první téměř kompletní sezoně v nejvyšší české soutěži mění adresu. Ale nic nečekaného, o jeho přestupu na Letnou se mluvilo už loni. Talent roku 2022 se tak místo přípravy na druhou ligu se Zbrojovkou přesouvá do kádru mistrovské Sparty.

Nadějný záložník na podzim ohromil sedmi trefami a pěti asistencemi. Patřil k nejproduktivnějším ligovým hráčům a společně s kanonýrem Jakubem Řezníčkem drželi Zbrojovku daleko od sestupových pozic. Dokonce se mluvilo o tom, že by se rodák z Třebíče přesunul do Prahy už v zimě. Ale verdikt nakonec zněl, že zůstane až do léta.

Mezitím výkonnostně propadl, k slušným podzimním číslům přidal jen dvě branky a jednu gólovou přihrávku. Do posledních dvou zápasů ve skupině o záchranu naskočil jen ze střídačky na necelých 25 minut, ve výsledku chyběl i ve finální nominaci české jedenadvacítky na EURO.

„Jak se blížil konec sezony, stal se v podstatě nepoužitelný. Dokonce jsem zvažoval, jestli ho tam mám proti Zlínu (poslední zápas) vůbec dát. Je to mimořádně šikovný hráč, ale v tuhle chvíli není na velký klub absolutně připravený,“ řekl na adresu mladého hráče trenér Martin Hašek, jenž s Brnem sestoupil a u týmu skončil.

Ševčík debutoval za A tým Zbrojovky v první lize 20. září 2020, pak putoval na hostování do druholigové Jihlavy. Další rok strávil na stejné úrovni v dresu brněnského klubu, jemuž pomohl šesti brankami k postupu. V nejvyšší soutěži odehrál dohromady 35 zápasů, v nichž si dosud připsal 9 gólů a 6 asistencí.

Sparta představila už druhou letní posilu, v květnu potvrdila trvalý přestup útočníka Jana Kuchty z Lokomotivu Moskva. Ševčík je navíc po Ladislavu Krejčím mladším dalším hráčem, jenž míří na Letnou ze Zbrojovky. Současný kapitán mistrů se převlékl do rudého v červenci 2019.