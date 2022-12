Ševčík dohraje sezonu v Brně, Sparta až od léta. Má silnou pozici, říká Paska

V první polovině sezony se obul do kopaček pro nejzajímavějšího mladého hráče FORTUNA:LIGY. Ofenzivní záložník Michal Ševčík v dresu Brna ohromil sedmi góly a pěti asistencemi, patří mezi nejproduktivnější hráče soutěže. Logicky tak k sobě přitáhl movité zájemce. Co bude dál? „Michal dohraje sezonu ve Zbrojovce,“ potvrdil hráčův agent Pavel Paska ze společnosti IMS. Úderem léta pak podle informací deníku Sport dojde k přesunu do Sparty.

Nebyla to vždycky idyla. Ačkoli Michal Ševčík víkend co víkend na ligových trávnících kouzlil a bavil i nezaujaté fanoušky, ve druhé polovině října si vybral slabší období. A hned to od svého kouče Richarda Dostálka pořádně schytal.

„Je součást týmu, přijeli jsme ve 22 lidech a každý má možnost v tréninku a zápase ukázat svoji kvalitu a důvod, proč je na hřišti. Michal dostal důvěru od začátku a my od něho potřebujeme pracovitější výkon,“ vysvětloval brněnský trenér v polovině října, proč v souboji s Hradcem Králové mladého fotbalistu poslal do sprch už po hodině hry.

Ševčíkova reakce? Bravurní výkon v následujícím střetu s Pardubicemi a podpis pod všechny tři góly, které do sítě Východočechů naposílal útočník Jakub Řezníček. Dvacetiletý fotbalista jako by tím potvrdil, že opravdu zraje. A může být připravený na kariérní posun.

Teď v zimě k němu ale ještě určitě nedojde.

„Michal dohraje sezonu ve Zbrojovce, kde si svými výkony vybudoval silnou pozici. To je v tuhle chvíli dané.“ potvrdil hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM. „Co bude po sezoně, to se uvidí…“

Deník Sport už během léta informoval o tom, že si Ševčíka v předstihu zaháčkovala Sparta. To platí, Letenští drží ofenzivního šikulu bezpečně ve svých rukou. Po podzimní části ligy dokonce proběhla krátká debata na téma, zda by k přesunu nemělo dojít už teď v zimě.

Všechny strany se ovšem shodly, že by to nebyl správně načasovaný krok. Ševčík je jedním z lídrů Zbrojovky, na jaře se může těšit na obří vytížení. Na Spartě by ho garantované neměl, další půlrok v roli jednoho z tahounů týmu ho navíc může ještě lépe připravit na výzvu, kterou má před sebou.

Je proto vysoký předpoklad, že si juniorský reprezentant ve druhé poloviny sezony vylepší už tak skvělé statistiky. Do zimní pauzy šel Ševčík s bilancí sedmi branek a pěti asistencí, což z něj dělá aktuálně čtvrtého nejproduktivnějšího hráče ligy.

Pokud jde o přihrávky do gólové šance, je Ševčík s 24 kousky vůbec nejlepší. K tomu vysekl 82 driblinků, v této kategorii se vyhřívá na druhé pozici. Zkrátka a jednoduše: čísla jako řemen, za která by se svého času nemusel vůbec stydět ani třeba Adam Hložek.

Rozšiřovat je na jaře bude ještě v barvách Zbrojovky, své jednadvacáté narozeniny ale v srpnu oslaví už jako hráč Sparty. A stane po boku dalších mladých kreativců a parťáků z jednadvacítky Kryštofa Daňka a Adama Karabce.