Repre? Motivaci mám! Průvodcem Traorého nebudu, směje se Sýkora

Fanoušci Plzně se můžou těšit, jak zase bude kmitat a podporovat útok. Jan Sýkora je po zranění fit a znovu by měl patřit mezi opory Viktorie. „Jsem samozřejmě rád, že jsem zdravý. Je dobře, že jsem se mohl zapojit do přípravy hned od začátku,“ přitakal na tiskové konferenci 29letý záložník.

Když jsem na vás koukal na tréninku, tak jste tam poletoval s lehkostí jako v top formě. Jste tedy stoprocentně zdráv?

„Jestli to vypadalo, že takhle poletuju, tak to je dobře, ale věřte, že jsem se tak skvěle necítil. Teď ale můžu říct, že jsem fit a jsem rád, že jsem se mohl zapojit do přípravy hned od začátku. Musím to zaklepat.“

Je pro vás jednou z dílčích motivací také návrat do reprezentačního dresu?

„Motivace mi neschází. V době Ligy mistrů, když jsme hráli s Barcelonou, jsem měl fazónu, ale v reprezentaci jsem stejně nebyl, takže úplně nevím, co přesně by pro nominaci měl člověk udělat víc. Můj osobní cíl to ale samozřejmě je, pokusím se k němu přiblížit, ale jaký bude výsledek, to neovlivním.“

Máte vysněného soupeře pro předkolo Konferenční ligy? A jak bude těžké se do skupinové fáze dostat?

„Vysněného soupeře nemám, ale když jsem se díval, na koho můžeme narazit, tak si upřímně myslím, že to nebude nic snadného. Co si budeme povídat, některé ty kluby v Česku nejsou tak známé, takže na nás bude tlak, jenže dneska se fotbal vyrovnává, nesmíme podcenit žádného soupeře. Určitě se ale postupem chceme odrazit a pokračovat soutěží dál.“

Z působení ve Slavii se znáte s Ibrahimem Traoré. Jak jste ho přivítal v Plzni? Budete jeho osobním průvodcem po městě?

„Ibrovi je pětatřicet, takže si myslím, že úplně nepotřebuje, aby ho někdo provázel po městě, navíc je v Česku dlouho. Určitě jsme si už popovídali a dalších pár slov prohodíme. Je to ale jako s každým novým hráčem. On sám si to tady nejdřív musí oťukat, poznat kabinu, zjistit, jaké jsou tady vztahy. Když bude potřebovat s něčím pomoct, tak jsem mu samozřejmě k dispozici.“

V čem bude Traoré největším přínosem pro tým?

„Byl součástí Slavie v jejím nejlepším období, takže v sobě má vítěznou mentalitu a má zkušenosti z vypjatých a vítězných zápasů. Tím nám určitě pomůže“