Čistka v Baníku pokračuje! Zájem o Zmrzlého, Janoška vyfoukli Nizozemci

Parkoviště na Bazalech se v úterý dopoledne po delší době zase totálně zaplnilo, recepční vítala známé tváře i nováčky. Zatím čtyři, další posily Baník oznámí v příštích (tý)dnech. Po katastrofální sezoně je zkvalitnění kádru nutnost, což ve Slezsku pochopili. A začali jednat.

„Chtěli jsme dopředu dovést variabilitu, to znamená rychlé útočníky, jako je Kubala nebo Tanko. Mají trošku jiné parametry než Tijani s Almásim. Taky jsme chtěli zkvalitnit defenzivu, protože jsme se v minulé sezoně hodně prali se zraněními. Proto přichází Filip Blažek, díky tomu máme variantu do tříobráncového systému,“ cenil si trenér Pavel Hapal.

Nejzvučnější jméno? Jednoznačně Brazilec Ewerton ze Slavie, jehož forma působení se i s ohledem na transfer Muhameda Tijaniho aktuálně řeší. Pravděpodobně půjde o hostování, otázkou je opce. Za tu FCB lobuje, aby nedopadl jako se Srdjanem Plavšičem, potažmo Caduem, jejichž budoucnost nemá ve vlastních rukou, protože se oba vrátili do Edenu, respektive Plzně.

„Ewerton se v poslední době trápil se zraněními, začalo to nešťastným zákrokem se Zlínem. Pak se do toho prakticky nedostal, ale co mám informace od něj nebo doktorů, tak by měl být už stoprocentně fit. Má pět týdnů na to, aby se do toho dostal. A pořád věřím i v příchod Plavšiče s Caduem,“ dodal kouč.

Brzy přivítá i další slávisty, Tomáše Riga s Jakubem Markovičem. Středopolař je se slovenskou jednadvacítkou, brankář na EURO U21 v Gruzii. „Jsme dohodnutí, řeší se formality,“ přiznal Hapal sympaticky na rozdíl od některých agentur, které stejně jako v případě Tanka po zveřejnění článku v deníku Sport před pár týdny tvrdily, že jde o lež.

Nezvyklý byl pohled na mančaft, kde chyběli dva zkušení hecíři a opory minulých let, gólman Jan Laštůvka a ofenzivní univerzál Nemanja Kuzmanovič. S oběma se Baník navzdory kontraktu až do června 2024 rozloučil. Bývalý kapitán dostal nabídku vychovávat v klubu gólmany, u Srba v případě nedomluvení se na vyvázání ze smlouvy či přestupu jinam „hrozí“, že přípravu začne s třetiligovým B-týmem. A to by pro druhého nejproduktivnějšího plejera (3+7) uplynulého ročníku byla i vzhledem k odvedeným službám potupa.

Stejně jako Laštůvka prodloužil v tichosti smlouvu již v průběhu jara i Jiří Fleišman, ten ale pokračuje v kádru prvního týmu. „Na levém beku máme problém, proto jsme s Jirkou počítali. Má svůj věk, ale až na výjimky pořád podával dobré výkony,“ popisoval Hapal, avšak doplnil, že by post ještě rád posílil. „Máme nějaké myšlenky, ale uvidíme, není to jednoduché. Věřím, že se něco ještě do konce přestupového období nebo začátku sezony pohne.“

Tou myšlenkou je Ondřej Zmrzlý z Olomouce, o čemž jsme informovali již v dubnu. Šikovnému levákovi rovněž končila původní smlouva za rok, tedy v červnu 2024. I díky tomu byl atraktivním zbožím nejen pro Ostravu. Situaci sondovaly celky z Polska, Belgie, Nizozemska či Itálie.

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář ovšem odchovanci, jenž loni v listopadu debutoval v áčkové reprezentaci proti Faerským ostrovům, jasně sdělil, že v případě nepodepsání nového kontraktu může na jakýkoli přestup zapomenout a že bude přeřazen do druholigové rezervy. V úterý odpoledne tak Zmrzlý na Hané raději podepsal nový dokument s platností do června 2025.

Je otázkou, zda Luděk Mikloško po tomhle ústupku najde s Minářem společnou řeč a domluví se na rozumné cifře. Každopádně do Baníku nedorazí vyhlédnutý záložník Dominik Janošek z Pardubic, který odletěl řešit transfer do Nizozemska. Mělo by jít o druholigový klub NAC Breda.

Novým koučem slezského béčka se stal Josef Dvorník, mistr ligy z roku 2004. Asistentem bude Ivo Staš. Trenér gólmanů Radim Garčár, který naposledy působil v Táborsku, nakonec na Bazalech fungovat nebude. A testovaný nigerijský křídelník David Fadairo má týden na to, aby přesvědčil.