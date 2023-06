Hradec musí hledat stopera, cílí na jméno z Itálie. Přijde restart kariéry?

Pokud by se akce podařila, prospěch by měly obě strany. Takzvaně win win situace, jak se říká. Fotbalový Hradec Králové postrádá muže do středu obrany, proto se vyptává, zda by nebyl k dispozici David Heidenreich, hráč Atalanty Bergamo, který poslední sezonu strávil na výpůjčce v Jablonci.