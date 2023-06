Odložit zápas v boji o Evropu? Ve 4. předkole nově bez souhlasu soupeře

České fotbalové kluby, které se v kvalifikaci evropských pohárů dostanou do závěrečného 4. předkola, si budou moci v nadcházející sezoně odložit ligové utkání i bez souhlasu soupeře. Zápas se pak bude muset odehrát nejpozději do konce roku. Kluby schválily novinku na středečním ligovém grémiu v Praze, uvedla na svém webu Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Dosud platilo, že se na odložení musel dotyčný klub dohodnout i se soupeřem a vedením soutěže. Nyní si může tuto variantu zvolit účastník závěrečného play off sám. LFA tím chce klubům co nejvíce pomoci v boji o postup do skupiny evropských pohárů. Do předkol soutěží UEFA z českých týmů letos zasáhnou ligový mistr Sparta, Slavia, Plzeň a Bohemians 1905.

V minulé sezoně si nechala během kvalifikace odložit ligové utkání Plzeň. Tehdy však nemohla nastoupit ani podle pravidel, neboť doba mezi úvodním duelem 4. předkola Ligy mistrů s Karabachem a začátkem zápasu s Brnem by byla kratší než 72 hodin. O sezonu dříve si Slavia po dohodě s Olomoucí nechala odložit ligový duel už během 3. předkola Ligy mistrů kvůli problémům s letadlem při návratu z Budapešti.

Před novou sezonou nastaly také změny v karetních trestech. Pokud bude hráč či člen realizačního týmu v zápase vyloučen po dvou žlutých kartách, žádná z nich se mu už nebude počítat pro účely trestu za opakované napomínání v ročníku. Stejná pravidla platí i v soutěžích UEFA.

Ligové zápasy se budou v celé sezoně hrát o víkendu pouze od 15:00 a 18:00. Letní časy výkopů v 16:00 a 19:00 LFA po dohodě s vysílatelem nejvyšší soutěže O2 TV zrušila. „Pozdější večerní sloty jsou v ČR problematické pro návraty hostujících fanoušků a mají i menší sledovanost,“ uvedl na twitteru výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay.