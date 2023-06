Heča už čape, Nguyen řeší přestup. Slovácko čeká na posily, co Trávník?

Milan Heča ukázal, proč o jeho návrat ze Sparty tolik Slovácko stálo. V prvním poločase si druholigoví Hanáci vytvářeli nezvykle hodně šancí, protože překvapili favorita rozestavením na tři stopery a rychlostními typy v ofenzivě. A Heča až na Repovu přesnou ránu hosty suverénně držel.

„Musel řešit spoustu situací, bude dobrou posilou. Okamžitě zapadl. Je vidět, že odsud pochází. Kluci mu budou věřit, stejně jako věřili Filipovi,“ podotkl Jan Baránek.

Potvrzuje se tak, že by nemělo smysl držet jak Heču, tak Filipa Nguyena, jedničku posledních dvou let. Ten ani jeden zápas neodchytal, protože řeší zahraniční angažmá.

„Nevím přesně, v jaké je to fázi, ale počítáme s tím, že přestoupí někam jinam,“ přikývl asistent, kterého Svědík v přípravě posílá mluvit za sebe.

„Jestli tu budu sám, nebo s Nguyenem? To není moje starost. Přišel jsem sem a neřeším, jestli tady Filip bude, nebo ne. Na konkurenci jsem zvyklý, posouvá vás. Já se připravuji pořád stejně, zbytek je mi celkem jedno. Jsem hlavně rád, že jsem zpátky,“ usmál se Heča.

Dvaatřicetiletý gólman dirigoval mladé stopery Jaromíra Srubka s Aldenem Šuvalijou, jenž si na rozdíl od devatenáctiletého Obuchiho Onuohy o místo v kádru příliš neřekl.

„Šuvovi se to nepovedlo, ale nelámal bych nad ním hůl. Nicméně Onuoha ukázal v tréninku i zápase, že se s ním dá pracovat. Zajímavý typ,“ podotkl Baránek na adresu Nigerijce, který se do Svědíkova výběru dostal díky slušným výkonům v dorostu a třetiligovém béčku.

Platí to i pro Martina Kudelu, Davida Kratochvílu či Vojtěcha Bartoše. Pravdou ovšem je, že nyní měli místo na hřišti i proto, že veteráni Milan Petržela s Michalem Kadlecem dostali místo zápasu individuální běžecký program, aby v únavě minimalizovali riziko zranění.

Mezi marody je v současnosti pouze Tomáš Břečka, ve druhé půli tedy nechyběl na prostějovském pažitu ani Michal Trávník. Hostování ze Sparty mu končí 30. června, uherskohradišťský klub jej chce i nadále.

„Tráva se řeší. Viděl jste, že ve druhém poločase pomohl útočné fázi, zklidnění, mezihře, kombinaci. Je platný, stojíme o něj,“ nezapíral asistent.

A další posily? Podle plánu už měl někdo dorazit do pátku, zatím však nic dotaženo není. Prioritou je právě posílení ofenzivní fáze o kreativní a obzvláště produktivní hráče. Útočník, křídlo, desítka, středopolař...

„Jména máme, řešili jsme toho spoustu. Ale je to spíš otázka na Šumiho,“ odkázal Baránek na o kousek dál stojícího sportovního ředitele Veliče Šumolikoského.

Jisté je, že nepřijde ani Dominik Janošek, který z Pardubic přestoupil do druholigové nizozemské Bredy, ani Daniel Tetour, jenž prodloužil smlouvu v Baníku. O oba špílmachry mělo Slovácko zájem, hledá se však dál.

„Janoška chápu. Jde do týmu, kde chodí na každý zápas patnáct až osmnáct tisíc lidí. Pořád je to zahraničí, může se posunout. Možná mu bude víc vyhovovat i tamní styl, navíc do Česka se může vrátit vždycky,“ zakončil někdejší obránce Ostravy či Plzně.

V úterý hraje Marek Havlík a spol. proti Podbrezové, třeba už budou na place i nové tváře.