Kinského příběh: tátův „trik“, který se vyplatil, i zrání pod dohledem Slavie

V minulé sezoně dotáhl Vyškov ke druhému místu ve F:NL a do baráže proti Zlínu. V té příští má před sebou Antonín Kinský mladší (20) ještě těžší úkol: nahradit v Pardubicích rumunského démona Florina Nitu. Slavia ho vyšle na další hostování, tentokrát už do nejvyšší soutěže. A pak konečně směr Eden? Syn slavného otce-brankáře by si to moc přál. Od dětství pro to dělá hodně, byť zpočátku jako hráč v poli. Web iSport.cz přibližuje mladíkovu cestu k vrcholu.