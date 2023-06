Baník řádil, ale… Výhra nic nedala. Plusy? Nikdo se nezranil a Buchta 2+1

Skandujícím havířovským dětem se spousta gólů líbila, ale jinak toho Baníku vysoká výhra 8:1 nad Myjavou příliš nedala. Úroveň druholigového slovenského soupeře by u nás stačila stěží na MSFL. Najít plusy a nenechat se zmást výsledkem? Nikdo se nezranil, zpět jsou uzdravení Ewerton, Daniel Tetour i Ladislav Almási. A David Buchta bilancí 2+1 z netradiční pozice levého wingeka, kde zaskakuje za tři marody, ukázal kvalitu i herní inteligenci. „Za mě super,“ culil se univerzál.

Úchvatný první dotyk, nadstandardní technika, ledově klidné řešení finální fáze. Vstup na prvoligovou scénu Davida Buchty máte možná ještě teď v paměti. Baník tehdy vytáhl ofenzivního šikulu z béčka a zdálo se, že trefil jackpot. Po dvou šestigólových sezonách však přišel útlum.

Srdjan Plavšič s Caduem mu navzdory (osobně) solidnímu začátku pod koučem Pavlem Vrbou už potom příliš minutáže nedopřáli. A když, tak uprostřed pole. Ale níž, než byl celou kariéru zvyklý.

„Bylo to těžké. Kluci hráli dobře, nebylo lehké se přes ně prosadit. Sezona nebyla moc dobrá. Občas jsem naskakoval, ale moc se mi nedařilo. Chápal jsem rozhodnutí trenéra. Pak jsem si zvykal na nové pozice... Teď se chci připravit tak, aby to už bylo lepší,“ hlásil Buchta ve středu vpodvečer na havířovském stadionku po direktu Myjavě.

Buchta k ní na netradičním postu levého wingbeka přispěl dvěma brankami a jednou asistencí. Soupeř ho sice směrem dozadu vůbec neprověřil, takže si zahrál spíše křídlo, ale i tak se s novinkou popasoval skvěle.

„Byl jsem sám překvapený,“ popisoval „lepič“ sestavy. „V budoucnu se mi může univerzálnost hodit, ale to víte, že bych hrál raději už jednu pozici,“ dodal upřímně.

Proč vlastně takové manévry? Kapitán Jiří Fleišman má natržený postranní vaz, středeční duel sledoval z tribuny. Seděl pod managementem klubu, při chůzi si pomáhal berlemi. Eldara Šehiče trápilo třislo a Mateje Madleňáka pro změnu sval. Proto došlo až na nouzovku číslo čtyři.

„Šehič už trénoval, ale pošetřili jsme ho. Madleňákovi se nepotvrdila natrženina, ale nechtěli jsme riskovat. Fleišman je na šest týdnů pryč, naštěstí se to nemusí řešit operací,“ oddechl si trenér Pavel Hapal. „A Buchta? V tříobráncovém rozestavení by na lajně neměla mít většina hráčů problém, stejně tak Peťa Jaroň.“

Ano, obzvlášť proti slaboučkému sokovi. Přesto všichni cítí, že přichází Buchtův nejvyšší čas. V úterý oslavil 24. narozeniny, a vzhledem k tomu, že na Bazaly docházejí spíš perspektivní posily mladšího věku, měl by být již tahounem právě on. Je i v zájmu FCB, aby z něj vytřískal maximum, popostrčil silné stránky do popředí a nepřišel tak o zajímavého kluka s potenciálem.

„Když jsem přišel do áčka, byl jsem nejmladší. Teď jsem tu čtvrtým rokem a jsem tu pomalu nejstarší. Věkem i služebně, protože jsem tady od osmi let celý svůj život. Určitě už bych chtěl nastupovat pravidelněji,“ řekl odhodlaně.

„A jestli jsem neměl myšlenky na to zkusit nějaké jiné angažmá? Uvidíme v budoucnu,“ usmívá se Buchta, jenž zatím v lize nastřádal 89 startů s bilancí 14+9. Celková minutáž však dělá jen zhruba 44 kompletních zápasů. Produktivita tedy velmi solidní, byla by škoda ji zazdít.

Nic však nebude zadarmo, konkurence v Ostravě stoupá i bez Plavšiče a Cadua. Slušně se uvedl Ewerton, Matěj Šín (1+1), Abdullahi Tanko (0+2) i testovaný David Fadairo (1+1). „Jeví se dobře, bereme ho na soustředění,“ potvrdil Hapal.