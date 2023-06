Hapal o posilách: Ewerton bude top hráč. Potěšili ho i Nigerijci v útoku

Jak se vám duel líbil?

„Znovu jsme to chtěli rozdělit na dva poločasy, protože máme před sebou ve čtvrtek dva těžké tréninky. Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Snažili jsme se hrát dopředu ve velkém tempu, i když bylo vidět, že u některých hráčů doznívá únava. Jsme rádi, že za námi Myjava vůbec přijela. Měli jsme hrát s Třincem, který to odřekl, takže děkujeme slovenskému soupeři. Dostali sice osm gólů, ale taky jsou v nějakém přípravném období. Výsledek není rozhodující.“

Potěšilo vás, že Ladislav Almási, Daniel Tetour a Ewerton konečně zvládli aspoň poločas?

„Jsem hlavně rád, že jsou všichni po dlouhém výpadku na hřišti. Pokud se nepletu, Tety po půlroce a Ewerton po třech měsících. Je u nich vidět velká fotbalová kvalita, ale je třeba brát zřetel na to, že ještě nemají zápasový rytmus. Bude to chvíli trvat.“

Ewerton se okamžitě nebál patiček, houslí, kliček... Brazilec se v něm nezapře.

„Jestli si vzpomenete na Boleslav, to byla přesně jeho hra. Tlačí se do toho. Když bude mít dobrou herní praxi a bude dobře trénovat, bude to top hráč.“

Nezatrnulo vám, když se Almási svíjel?

„Měl tam dva takové kontakty... Víme, že v zimě se v prvním přípravném zápase zranil. Teď do toho zase vletěl, ale přežil. Jsem rád, že je fit. Doufám, že to tak bude nadále.“

Testovaný David Fadairo pokračuje?

„Jede s námi na soustředění a bude se to řešit dál. Vypadá to, že fotbalová kvalita je u něj veliká. Je rychlý, dynamický. Může působit na vícero postech, takže to určitě budeme zvažovat. Mám zájem, zvýšil by kvalitu směrem dopředu. Rozumí si s míčem, je gólový.“

Značí fakt, že podruhé za sebou nastoupily totožné stoperské trojice, něco směrem k lize?

„Tentokrát jsme měli myšlenku jinou. Chtěli jsme doprostřed strčit Svozku místo Bitriho, aby si na sebe všichni zvykli, ale nakonec jsme to nechali stejné. I proto že jsme v prvním utkání měli nějaké resty v rozehrávce, nebyli jsme tak přesní a nedoplňovali jsme se, jak jsme potřebovali. Nechtěli jsme do toho tedy sahat. Zvažovali jsme i to, že by Lischka s Blažkem hráli dál i ve druhé půli, ale nakonec jsme k tomu z důvodu těžkých čtvrtečních tréninků nepřistoupili.“

Zamlouval se vám aktivní Abdullahi Tanko?

„Bylo vidět, že na hrotu mu to svědčí. Ale překvapil mě tím, že hodně skákal i do středu zálohy. Dynamikou a rychlostí dělal soupeři problém, dokázal získat spoustu balonů. Některé situace sice mohl v koncovce řešit sám, hledal spoluhráče, ale ukázal kvalitu.“

To i David Buchta netradičně na levém wingbeku. Jak to vypadá se třemi marody na této pozici?

„Šehič už trénoval, ale pošetřili jsme ho. Madleňákovi se nepotvrdila natrženina zadního stehenního svalu, ale nechtěli jsme riskovat. Fleišman je na šest týdnů pryč, naštěstí se to nemusí řešit operací. Jsem rád, že to není vážnějšího rázu, protože nebyl porušen zkřížený vaz ani meniskus. Nemusí se do kolene zasahovat, věřím v rychlý průběh. A Buchta? V tříobráncovém rozestavení by na lajně neměla mít většina hráčů problém, stejně tak Peťa Jaroň z pravé strany.“

Co je s Filipem Kubalou?

„Z těžkých tréninků má svalový problém, ale není to vůbec nic vážného. Mohl už asi hrát i s Myjavou, ale nechceme podstupovat zbytečné riziko.“

Máte zprávy, kdy dotáhnete jeho přestup z Hradce Králové?

„Věřím, že pokud s námi trénuje, dotáhne se to do úspěšného finále a zůstane s námi.“

Robert Miškovič je rovněž marod?

„Taky, ale u něj se nic neprokázalo. Trošku ho bolí oblast zanártní kůstky, která bývá problémová a často praská. To nechceme, dali jsme mu krátké volno. Jinak myslím, že bude v pořádku.“

Nekalí vám ta zranění dobrý pocit z úvodu přípravy?

„To nejsou vážná zranění. Právě že my to brzdíme, abychom nic nepřetáhli. Trénujeme fakt těžce, není moc času, nechceme hráče vyřadit na delší čas. To, že vynechají jeden nebo dva dny, není žádný problém.“

Zužování kádru proběhne až po kempu v Polsku? Stoperů máte hodně, stejně tak beků...

„Samozřejmě to nějakým způsobem budeme zužovat, ale asi odcestujeme ve větším počtu. Čekají nás tři utkání, pak se uvidí.“

Co pak bude rozhodovat třeba u Daniela Smékala či Petra Jaroně v tom, zda si je nechat, nebo poslat hostovat?

„Víme, že o naše hráče zájem je. I o ty, kteří nenastupovali pravidelně. I kdyby to měla být třeba cesta druhé ligy a měli by tam pravidelnou minutáž, asi bychom to upřednostnili, protože by šlo o posun. Musíme se správně rozhodnout podle počtu a zdravotního stavu.“

V Opalenici budete vše ladit?

„Budeme chtít nejdřív rozdělit zátěž, ještě ve druhém utkání si něco vyzkoušet, ale třetí zápas už bude směřovat k lize. Stejně tak generálka proti Žilině.“

Co ale zkoušet asi nepotřebujete, je brankář. Berete to nyní tak, že si Jiří Letáček povedeným závěrem jara vychytal pozici jedničky? I s ohledem na to, že Jakub Markovič se připojí později?

„Každopádně. Chytal výborně, pomohl nám v období, kdy bylo nejhůř. Dali jsme ho tam pod neskutečným tlakem a zvládl to. Proti Myjavě možná udělal nějakou chybu v rozehrávce, ale to jsme po něm chtěli. Pracujeme na rozehrávce odzadu, chyby se stávají. Jirka si to zasloužil. Ale konkurence tady bude, byť půjde o mladé gólmany.“

Mimochodem, co jste řešil ve 26. minutě zápasu s Myjavou spolu s kolegy na tabletu?

„To byla právě ta rozehrávka. Když jsme zrovna neměli kondiční nebo fyzickou přípravu, celou dobu jsme pracovali na rozehrávce odzadu. Vysvětlovali jsme si tam nějakou chybu, protože se nám z pohledu z lavičky zdálo, že Hrubas hrál možná zbytečně balon na kraj hřiště. Chtěl jsem se hned podívat, jestli to nešlo zahrát líp.“