Sparta inspiruje rivaly. Veselý: Nový stadion? Chodilo by dvakrát víc lidí

Spartě se osvědčil i bodový systém pro permanentkáře. Na začátku kritizovaný instrument, na konci ale oceňovaný nejen vlastními fanoušky, ale i rivaly, kteří ho možná začlení do svého fungování.

Bodový systém, který jste spustili před minulou sezonou, byl fanoušky zprvu kritizován, nakonec ho ale příznivci i podle výsledků vašich dotazníků přijali všeobecně velmi pozitivně. Co se během celého ročníku změnilo?

„Ukázaná platí. Největší kritika na začátku spočívala v tom, proč se systémem přicházíme, když nemáme každý zápas vyprodáno. Že je volných míst pořád dostatečně, tak proč to nějak tlačit a ‚perzekuovat‘, i když s tím termínem úplně nesouzním. Že s tím máme přijít, až bude vyprodáno skoro každý zápas. Ale pak se ukázalo, že návštěvnost celou sezonu rostla a poslední šest zápasů bylo vyprodáno. Systém se aktivně používal a myslím, že i drtivá většina kritiků a nepřátel systému musela uznat, že nějaké racio za tím stálo a efekt to přineslo. A je dobře, že fanoušci to cítí stejně jako my.“

A nejen vaši fanoušci. Ale jak padlo na konferenci Třicet let fotbalové ligy, vaším konceptem se inspirují i rivalové. Můžete být konkrétnější?

„Nejsem tak detailně obeznámen s tím, jak k tomu přistoupí. Nicméně je pravda, že jsme v den konání rozhovoru byli na workshopu a mluvili se zástupci ostatních klubů, kteří dělají marketingovou komunikaci a PR. A co jsem pochopil, tak jde o Slavii, Plzeň a slyšel jsem i o Pardubicích, které budou podobný problém možná také řešit kvůli nízké kapacitě. Uznávám, že tohle nás těší, na druhé straně, myslím si, že je to trochu i naše role. Sparta jako největší klub je v mnoha ohledech takovým ledoborcem nebo tím, který jako první přichází s inovacemi a možná rozbíjí status quo a posouvá český fotbal dopředu.“

Popáté v řadě jste získali cenu Lukáše Přibyla. V čem sám vnímáte, že na českém trhu z pohledu marketingu dominujete?

„Sparťanská strategie marketingové komunikace má tři základní pilíře. Jeden z nich je péče o značku, tady už relativně velká část ligových klubů taky pochopila, že je to důležité. Druhý pilíř je fan experience, tedy koncentrace na to, aby zápasový zážitek z návštěvy utkání na stadionu byl co nejlepší. Tam už přesně kluby jako Slavia, Plzeň atd. se snaží velmi dobře, vlastně velmi na stejné úrovni jako my. Ale pak je tam třetí oblast, které interně říkáme data marketing.“

O co se jedná?

„Znamená to práci s daty, s poznáním fanouška, následně s nějakou segmentací, přímou komunikací a na to navázanou personalizací, automatizací a podobně. A to je něco, s čím si myslím, že naši rivalové teprve začínají pomalinku koketovat a že jim to vlastně v celkové strategii lehce chybí. A je to něco, v čem asi máme náskok.“

V předprodeji i volném prodeji jste prodali 9 tisíc permanentek. Proč jich nechcete do oběhu dávat víc?

„My jsme si řekli, že nechceme kvótu navyšovat, protože naše filozofie je, že chceme, aby na stadionu lidé rotovali. Aby tam bylo víc nových lidí, mohli přijít mladí fanoušci, partnerky fanoušků a podobně. Čili není filozofie taková mít 80, 90 % kapacity stadionu dedikované čistě pro permanentkáře. Rozhodli jsme se proto pro tento limit.“

V minulé sezoně jste zaznamenali rekordní návštěvnost na Spartu za posledních čtyřicet let. Zasazujete se o stavbu nového stadionu, myslíte, že tam by vám návštěvnost skokově vzrostla?

„Jsem přesvědčený, že pokud se nám podaří postavit na Strahově nebo někde jinde nový stadion, který bude splňovat veškerá kritéria současné doby, myslím, že je potenciál klidně až dvojnásobný. Před pár dny jsem psal na twitter, že je to třeba až ke třiceti tisícům. Někteří fanoušci se mi tam trošičku smáli, tak doufám, že za pár let budeme říkat: ‚Tehdy jsme se tomu smáli, ale…‘ (směje se).“

Jaká by byla podle vás ideální kapacita nového stadionu?

„Myslím, že bychom neměli jít přes čtyřicet tisíc. Já bych si představoval 35 tisíc s tím, že by stadion byl znovu dvoupatrový a měl prstence. Aby v případě menších zápasů mohl fungovat model jako v O2 areně. Když hraje hokejová Sparta, je to docela fajn, že je v podstatě zavřené horní patro, člověku to nekazí dojem vizuálně ani zvukově. Atmosféra tam je a já když sedím někde dole a nahoře nikdo nesedí, úplně mi to nevadí, nekazí mi to ten zážitek.“

Podívejte se na celý rozhovor ve VIDEU.